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Prisão

Delegado da Lava-Jato diz que cela da PF está pronta para receber Lula

Segundo Igor Romário de Paula, não é comum que condenados cumpram pena no local

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 14:03
O ex-presidente Lula Crédito: Rafael Ribeiro
Coordenador dos delegados da Lava-Jato em Curitiba, Igor Romário de Paula, disse nesta sexta-feira que a sala em que o ex-presidente Lula deve ficar preso já está pronta. O delegado ressaltou que não é comum que detentos cumpram pena na carceragem da PF, como determinou o juiz Sergio Moro para o caso do petista.
A sala fica no último andar do prédio da superintendência da Polícia Federal e tem 3 metros de largura por cinco de comprimento. O espaço conta com uma cama, mesa e cadeira, banheiro e uma janela com vista para o corredor interno do prédio.
 O cumprimento da decisão do juiz é aqui. Mas não é uma praxe preso para cumprimento de pena permanecer aqui. A gente vai aguardar eventual transferência pro sistema penitenciário - disse Igor Romário.
A declaração do delegado vai ao encontro do entendimento do diretor do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Luiz Alberto Cartaxo, responsável pelos presídios do estado.
O diretor do Depen disse ao GLOBO que mais cedo ou mais tarde a tendência é que o destino do petista deve ser o Complexo Médico Penal (CMP), na região metropolitana de Curitiba, onde ficam a maioria dos presos da Operação Lava-Jato, como o antigo aliado de Lula e ex-governador do Rio Sergio Cabral e o desafeto e ex-deputado Eduardo Cunha. Ele lembra que a cadeia da PF, que fica em Curitiba, é provisória e que há espaço disponível na sexta ala do CMP.
 Inicialmente, ele (Lula) vai ser preso pela PF e ficará lá na superintendência. Depois disso, vamos estudar como será a execução da custódia dele. Mas vai depender de uma conversa com o juiz Sergio Moro e com os juízes da execução penal - disse Cartaxo. - No futuro vamos ter que estabelecer algumas coisas. No CMP, o preso tem direito a trabalhar, estudar, uma série de coisas que as cadeias da PF não oferecem. Ele (Lula) está em regime de execução de pena. Não é um preso provisório para ficar na PF.
Agentes da Polícia Federal dizem que a defesa do ex-presidente Lula ainda não decidiu se o petista vai se entregar até 17h desta sexta-feira, conforme determina, nesta quinta-feira, a decisão do juiz Sergio Moro. Após ser notificado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, o magistrado ordenou que Lula comece a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex do Guarujá.
 

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