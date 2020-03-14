Delegacias do Rio vão atender apenas emergências nos próximos 15 dias

Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

As delegacias do Rio de Janeiro só estão atendendo casos de emergência, como homicídios, prisões em flagrante, roubos de veículo e ocorrências em que haja perecimento da prova. A medida começou nesta sexta (13) e vale por 15 dias, por causa do coronavírus.

Outros tipos de registros devem ser realizados pela delegacia online (dedic.pcivil.rj.gov.br). A Secretaria de Polícia Civil fluminense informou ainda que o acesso às delegacias está restringido para evitar aglomerações e que os setores administrativos estão funcionando remotamente.