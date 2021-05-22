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Operação Spoofing

Delatores do ataque hacker à Lava Jato depõem à Justiça Federal

Investigados sob suspeita de participação no ataque cibernético a telefones de autoridades como Deltan Dallagnol e Sergio Moro foram ouvidos por videoconferência

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 14:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mai 2021 às 14:00
Procurador Deltan Dallagnol e o ministro Sergio Moro
Deltan Dallagnol e Sergio Moro tiveram celulares hackeados Crédito: Divulgação
Investigados sob suspeita de participação no ataque hacker a celulares de autoridades, incluindo procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato, Gustavo Elias Santos e Luiz Henrique Molição prestaram novos depoimentos na sexta-feira (21), nas investigações da Operação Spoofing, que apura o crime cibernético.
Eles foram ouvidos por videoconferência pelo juiz Ricardo Leite, da 10.ª Vara Federal de Brasília. Ambos chegaram a ser presos durante as investigações, mas foram liberados após a homologação de acordos de colaboração com a Justiça Federal. Enquanto Santos nega ter participado das invasões dos celulares, Molição se comprometeu a trazer revelações sobre o hackeamento das autoridades por meio das contas do aplicativo de comunicação Telegram.
"Não tenho participação, nem parte, nem culpa do que aconteceu. Se foi usado no meu perfil, na minha conta, não fui eu. E é uma lógica, se eu tivesse descoberto essa técnica, eu teria utilizado mais vezes, porque o meu login estava ativo até o dia da minha prisão", afirmou Santos, que era DJ e produtor de eventos antes de ser preso.
Molição, que era estudante de Direito, deu sua versão de como Walter Delgatti Neto, conhecido Vermelho, teria invadido os aparelhos. "Todas as contas a que eu tive acesso já haviam sido hackeadas, e ele só me passava o material obtido ou o acesso", afirmou.

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