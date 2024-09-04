'Deixei o resto': carro roubado é encontrado sem rodas e com recado

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), interior de São Paulo, localizou na segunda-feira, 2, um carro abandonado, sem várias de suas peças, bastante danificado, e com um bilhete escrito pelo suposto criminoso endereçado ao proprietário e às autoridades: "Deixe o resto pra não fala que sou ruim (sic)" (Deixei o resto para não falar que sou ruim).

O veículo, um modelo Fiesta de cor vermelha, foi localizado no bairro Ivoturucaia, que faz divisa com o município de Várzea Paulista. Foi nesta cidade onde o carro foi roubado na última quinta, 29, segundo informações da GMJ. Ninguém foi preso.

Suspeito de roubar carro e levar peças deixa bilhete para o proprietário após se livrar do veículo Crédito: Guarda Metropolitana de Jundiaí (GMJ)

Pelas imagens feitas pela guarda municipal, diferentes peças do automóvel foram arrancadas, como painel, estrutura interna das portas, rádio, rodas e retrovisores laterais. Muito daquilo que não foi levado acabou sendo quebrado ou retirado da posição original.

Os agentes registraram o caso na Central de Flagrantes da Polícia Civil e será encaminhado para o 3ºDistrito Policial (DP) da cidade. Segundo a nota da GMJ, a autoridade policial dispensou a perícia técnica e o carro foi removido pelo guincho contratado pela seguradora.

Carro roubado tem peças arrancadas pelo suposto criminoso antes de abandonar o veículo em bairro de Jundiaí Crédito: Guada Metropolitana de Jundiaí (GMJ)/Divulgação