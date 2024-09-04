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Em São Paulo

'Deixei o resto': carro roubado é encontrado sem rodas e com recado

Veículo foi localizado abandonado, sem as quatro rodas, retrovisor, painel e outras peças. Ninguém foi preso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 set 2024 às 07:00

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 07:00

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), interior de São Paulo, localizou na segunda-feira, 2, um carro abandonado, sem várias de suas peças, bastante danificado, e com um bilhete escrito pelo suposto criminoso endereçado ao proprietário e às autoridades: "Deixe o resto pra não fala que sou ruim (sic)" (Deixei o resto para não falar que sou ruim).
O veículo, um modelo Fiesta de cor vermelha, foi localizado no bairro Ivoturucaia, que faz divisa com o município de Várzea Paulista. Foi nesta cidade onde o carro foi roubado na última quinta, 29, segundo informações da GMJ. Ninguém foi preso.
Suspeito de roubar carro e levar peças deixa bilhete para o proprietário após se livrar do veículo
Suspeito de roubar carro e levar peças deixa bilhete para o proprietário após se livrar do veículo Crédito: Guarda Metropolitana de Jundiaí (GMJ)
Pelas imagens feitas pela guarda municipal, diferentes peças do automóvel foram arrancadas, como painel, estrutura interna das portas, rádio, rodas e retrovisores laterais. Muito daquilo que não foi levado acabou sendo quebrado ou retirado da posição original.
Os agentes registraram o caso na Central de Flagrantes da Polícia Civil e será encaminhado para o 3ºDistrito Policial (DP) da cidade. Segundo a nota da GMJ, a autoridade policial dispensou a perícia técnica e o carro foi removido pelo guincho contratado pela seguradora.
Carro roubado tem peças arrancadas pelo suposto criminoso antes de abandonar o veículo em bairro de Jundiaí
Carro roubado tem peças arrancadas pelo suposto criminoso antes de abandonar o veículo em bairro de Jundiaí Crédito: Guada Metropolitana de Jundiaí (GMJ)/Divulgação
A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) foi questionada, mas informou que não tinha localizado a ocorrência e, por esse motivo, não deu retorno até a publicação do texto.

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