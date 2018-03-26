Defesa temia ordem de prisão para Lula e diz que vai recorrer de novo

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Agência Brasil

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criminalistas José Roberto Batochio e Cristiano Zanin Martins, afirmaram ver omissão na decisão dos desembargadores da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), que nesta segunda-feira (26) negaram recurso final ao petista no processo do triplex. Eles disseram, logo após a sessão da Corte, que temiam prisão de Lula, mesmo com o salvo-conduto do Supremo Tribunal Federal  e que ainda vão recorrer.

Precisamos conferir se todos os aspectos foram enfrentados, um deles como a declaração de João Vaccari (ex-tesoureiro do PT, preso desde abril de 2015 na Operação Lava Jato) que acabou não sendo enfrentado pela Turma, afirmou Zanin Martins.

A defesa informou que vai aguardar a publicação do acordão para saber qual tipo de recurso será apresentado. Vai depender do teor do acordão.

Zanin afirmou que uma das definições será onde o recurso vai ser protocolado, no próprio TRF-4 ou nos tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).

O recurso decisivo do petista, embargos de declaração, foi fulminado pelos desembargadores do Tribunal da Lava Jato. Por unanimidade, os magistrados rechaçaram a tese da defesa, que apontava 38 omissões no acórdão condenatório, além de 16 contradições e cinco obscuridades.

Segundo a defesa, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF-4, deixou de enfrentar temas como a suspeição do juiz de Curitiba Sérgio Moro e de um dos procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

Zanin disse que podem ser apresentados novos embargos no próprio TRF-4, ou recursos especial e extraordinário, respectivamente no STJ e no Supremo.

O criminalista José Roberto Batochio, que também integra o núcleo de defesa do ex-presidente, afirmou que já se esperava que os desembargadores negassem o recurso, dentro da política de lawfare empreendida contra Lula.

Tivemos a oportunidade de ver o julgamento de hoje. Os próprios ilustres desembargadores disseram olha, nós já conversamos sobre o processo, o desembargador Gebran já nos ofereceu cópia de seu voto e nós já formamos aqui nosso convencimento e está recusado o recurso de embargos de declaração.

Batochio disse que uma eventual ordem de prisão contra Lula era uma das preocupações da defesa, mesmo com a decisão de quinta-feira (22) do Supremo, que concedeu ao petista salvo-conduto.

Aqui viemos para verificar e constatar, para nos certificarmos de que não seria expedida qualquer ordem de prisão contra o ex-presidente Lula nos precisos exatos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na semana passada. E não será expedido. Foi cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmou Batochio.

O criminalista, responsável pela sustentação oral no pedido de habeas corpus preventivo apresentado no STF, que garantiu o salvo-conduto a Lula, negou que temesse um pedido de prisão.

Ele disse que acompanha os atos do processo e vigia a cada um deles para ver se de repente queiram fazer um by pass da lei ou para deixar de cumprir algum aspecto da lei, essa é a nossa missão e a cumpriremos até o fim.