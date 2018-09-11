Defesa pede avaliação psiquiátrica de agressor de Bolsonaro

Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução

A defesa de Adelio Bispo de Oliveira, o homem que foi preso em flagrante após ter dado uma facada na barriga do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) na quinta-feira passada, 6, pediu à Justiça para que ele seja submetido a testes psiquiátricos. O advogado Zanone Manuel de Oliveira Junior disse nesta segunda-feira, 10, ao Estado que vai insistir na tese de que o autor do atentado sofre de problemas mentais.

Eu também achei ele articulado, só que algumas coisas são estranhas. Ele tem um histórico de problemas psiquiátricos, disse que fez isso a mando de Deus, isso não é normal, afirmou o defensor do agressor. Segundo ele, Oliveira disse tanto aos advogados quanto para os responsáveis por sua prisão que já passou por diversos tipos de tratamento nos últimos anos.

Ele afirmou isso pra nós e para a polícia. Mas, como cada dia estava numa cidade, não tem a documentação. Ele falou que fez acompanhamento com psiquiatra, neurologista, tem problema de sono. Estamos falando tudo isso na petição, afirmou Oliveira Junior.

A procuradora da República Zani Cajueiro, do Ministério Público Federal em Juiz de Fora (MG), no entanto, afirmou ao Estado que Adélio Bispo de Oliveira mostrou lucidez e coesão em seu raciocínio na audiência de custódia realizada no município mineiro na sexta-feira, 7, um dia após sua prisão.

Na petição, a defesa pede autorização da Justiça para que Oliveira seja submetido a exames psiquiátricos na cadeia de segurança máxima em Campo Grande (MS), para onde foi transferido. O advogado não soube dizer quando irá a Campo Grande. Estou deliberando com os advogados. Nós iremos, mas, por enquanto, estou deliberando, afirmou.

Igrejas negam ter pago advogados de Adelio de Oliveira

Representantes da Igreja do Evangelho Quadrangular e Testemunhas de Jeová de Montes Claros (MG) negaram estar financiando a defesa de Adelio Bispo de Oliveira. Isso não existe. Não tem cabimento, disse o pastor Antonio Levi de Carvalho, superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Segundo ele, não existe registro de que Oliveira tenha qualquer vínculo com a denominação, embora possa ter frequentado, eventualmente, algum culto. Estou aqui há 13 anos e não tenho conhecimento disso. A secretária está há 43 anos e também nunca ouviu falar dele, disse o pastor. Mas temos muitos membros frequentadores.

O pastor disse que, apesar da repercussão na imprensa, a vinculação do nome de Oliveira não trouxe problemas para a Igreja até agora. O único incômodo é ter que repetir sempre a mesma fala, afirmou o pastor.

As Testemunhas de Jeová emitiram uma nota na qual negam que Oliveira tenha feito parte da congregação. O senhor Adelio Bispo de Oliveira e sua família não são Testemunhas de Jeová. Também esclarecemos que as Testemunhas de Jeová não são responsáveis e não possuem qualquer relação com a contratação de advogados para a defesa do senhor Adelio, diz a nota.

As Testemunhas de Jeová são cristãs, amam a vida e as pessoas em geral, e não toleram qualquer tipo de violência ou agressão.

A reportagem esteve nesta segunda nas imediações das duas igrejas. Em nenhuma delas encontrou alguém que tenha conhecido o pedreiro pessoalmente. Depois que aconteceu fui perguntando até descobrir quem são os parentes dele. Mas, nunca vi por aqui, não, disse Maria Vitoria do Nacimento, que mora perto da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade.

Nas proximidades do templo das Testemunhas de Jeová, as pessoas estavam mais receosas de comentar o assunto. Uma fiel disse que existe o temor de retaliações por parte de apoiadores de Bolsonaro.

As duas denominações foram citadas em entrevistas pelo advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, que comanda a equipe de quatro defensores de Oliveira. Indagado pelo Estado, o advogado disse que foi mal compreendido. A pessoa me pediu sigilo. Tudo que você me pedir vou responder não sei. É uma pessoa de Montes Claros ligado ao meio religioso. O pessoal entendeu ou eu não soube explicar que seriam Testemunhas de Jeová ou evangélico. É uma pessoa que quis ajudar, nos contratou e aqui estamos.

Zanone contestou entrevista do advogado Marcelo Manoel da Costa, que também integra a defesa do agressor. Ao jornal Estado de Minas, disse que aceitou o caso do agressor de Bolsonaro em troca da exposição na mídia. Doutor Marcelo foi chamado pelo doutor Pedro (Augusto de Lima Felipe e Possa), que foi chamado por mim. A pessoa só entrou em contato comigo. Quem recebeu fui eu. É o meu escritório que foi contratado. O doutor Marcelo nem sabe quem contratou, afirmou Oliveira Jr.

O advogado foi nesta segunda a Juiz de Fora, mas, desta vez, de carro, não em seu avião particular. Segundo ele, por motivos de segurança. Várias pessoas estão insatisfeitas com a nossa atuação. Os correligionários. Envolve política, emoção, paixão. Dá uma olhada nas minas redes sociais, afirmou o defensor do pedreiro.