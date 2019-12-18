Defesa de Queiroz se diz 'surpresa' com operação do MP

O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) Fabrício Queiroz Crédito: SBT JORNALISMO/YOUTUBE/REPRODUÇÃO

A defesa de Fabrício Queiroz se disse surpresa com a medida de busca e apreensão em andamento na manhã desta quarta-feira (18). Em nota, o advogado Paulo Klein, que representa Queiroz, afirmou que está tranquilo.

"A defesa de Fabrício Queiroz recebe a informação a respeito da recente medida de busca apreensão com tranquilidade e ao mesmo tempo surpresa, pois absolutamente desnecessária, uma vez que ele sempre colaborou com as investigações, já tendo, inclusive, apresentado todos os esclarecimentos a respeito dos fatos", disse Klein.

"Ademais, surpreende que mesmo o MP reconhecendo que o juízo de primeira instância seria incompetente para processar e julgar qualquer pedido relacionado ao ex-deputado o tenha feito e obtido a referida decisão, repita-se, de forma absolutamente desnecessária."

'Rachadinha'

O Ministério Público do Rio cumpre diversos mandados de busca e apreensão em endereços de ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro na Alerj. Entre eles, está Fabrício Queiroz. As buscas estão sendo feitas em endereços de Queiroz no Rio e em Resende, no sul fluminense.