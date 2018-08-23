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Candidatura

Defesa de Lula pede ao TSE respeito a prazos processuais

Julgamento de registro de candidatura pode ficar para setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 23:44

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 23:44

Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou um parecer aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que seja "assegurada a utilização de todos os meios e recursos que lhe sejam inerentes". Solicita ainda respeito aos prazos processuais. Isso pode levar a decisão sobre a candidatura de Lula para setembro, dando tempo para ele aparecer no programa eleitoral gratuito, que começa em 31 de agosto.
O prazo para que o Ministério Público Eleitoral (MPE) ou adversários contestem a candidatura de Lula a presidente termina nesta quarta-feira. Já houve até agora 15 manifestações de várias pessoas, entre elas a procuradora-geral da República e procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, destacando sua condenação na Lava-Jato e, com isso, a possibilidade de ser barrado pela Lei da Ficha Limpa. Depois disso, ele precisa ser notificado e tem mais sete dias para a manifestação da defesa.
De acordo com os advogados Henrique Neves e Fernando Neves, que já foram ministros do TSE e agora defendem Lula, o próximo passo é a abertura da fase de produção de provas, que dura cinco dias. Em seguida, ainda há um prazo para apresentação de alegações finais, também de cinco dias. Se tudo isso ocorrer, o julgamento não ocorreria antes da segunda semana de setembro.
Por outro lado, segundo a própria defesa, caso não haja produção de provas, as alegações finais são desnecessárias. A produção de provas pode ser negada pelo relator do pedido de registro de candidatura no TSE, ministro Luís Roberto Barroso. No parecer, os advogados dizem que cabe à defesa demonstrar a relevância das provas pedidas. Elas só serão aceitas se o relator entender que as informações já contidas no processo não são suficientes.
O prolongamento do imbróglio, na visão de alguns petistas, seria benéfico para Fernando Haddad, registrado como vice na chapa e herdeiro da candidatura, uma vez que a vinculação do "poste" com o criador seria exposta ao eleitor por mais tempo. Além disso, em 31 de agosto começa o horário eleitoral gratuito. Enquanto não houver decisão sobre a candidatura de Lula, ele pode fazer campanha e pedir voto no rádio e na TV.
Em julho do ano passado, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava-Jato na primeira instância, condenou Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá (SP). Depois o TRF-4, que compõe a segunda instância e tem sede em Porto Alegre, elevou a pena para 12 anos e um mês. Em abril, após o TRF-4 rejeitar recurso e o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar um habeas corpus preventivo, a prisão foi decretada e Lula se entregou. Ele cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.

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