Defesa de Lula pede ao TSE respeito a prazos processuais

Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou um parecer aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que seja "assegurada a utilização de todos os meios e recursos que lhe sejam inerentes". Solicita ainda respeito aos prazos processuais. Isso pode levar a decisão sobre a candidatura de Lula para setembro, dando tempo para ele aparecer no programa eleitoral gratuito, que começa em 31 de agosto.

O prazo para que o Ministério Público Eleitoral (MPE) ou adversários contestem a candidatura de Lula a presidente termina nesta quarta-feira. Já houve até agora 15 manifestações de várias pessoas, entre elas a procuradora-geral da República e procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, destacando sua condenação na Lava-Jato e, com isso, a possibilidade de ser barrado pela Lei da Ficha Limpa. Depois disso, ele precisa ser notificado e tem mais sete dias para a manifestação da defesa.

De acordo com os advogados Henrique Neves e Fernando Neves, que já foram ministros do TSE e agora defendem Lula, o próximo passo é a abertura da fase de produção de provas, que dura cinco dias. Em seguida, ainda há um prazo para apresentação de alegações finais, também de cinco dias. Se tudo isso ocorrer, o julgamento não ocorreria antes da segunda semana de setembro.

Por outro lado, segundo a própria defesa, caso não haja produção de provas, as alegações finais são desnecessárias. A produção de provas pode ser negada pelo relator do pedido de registro de candidatura no TSE, ministro Luís Roberto Barroso. No parecer, os advogados dizem que cabe à defesa demonstrar a relevância das provas pedidas. Elas só serão aceitas se o relator entender que as informações já contidas no processo não são suficientes.

O prolongamento do imbróglio, na visão de alguns petistas, seria benéfico para Fernando Haddad, registrado como vice na chapa e herdeiro da candidatura, uma vez que a vinculação do "poste" com o criador seria exposta ao eleitor por mais tempo. Além disso, em 31 de agosto começa o horário eleitoral gratuito. Enquanto não houver decisão sobre a candidatura de Lula, ele pode fazer campanha e pedir voto no rádio e na TV.