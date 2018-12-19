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Caso João de Deus

Defesa de João de Deus apresenta pedido de habeas corpus no STJ

O recurso foi protocolado após a Justiça de Goiás negar o habeas corpus impetrado pelos advogados

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 18:47
Defesa de João de Deus apresenta pedido de habeas corpus no STJ Crédito: Reprodução/Instagram
A defesa do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar reverter a prisão preventiva em domiciliar com tornozeleira. Segundo a assessoria do STJ, a defesa de João de Deus impetrou um habeas corpus na manhã desta quarta-feira (19), e o processo foi autuado em segredo de Justiça.
O recurso foi protocolado após a Justiça de Goiás negar o habeas corpus impetrado pelos advogados. João de Deus, 76 anos, foi preso há quatro dias, após uma série de denúncias de abuso sexual praticado contra mulheres que recorriam à Casa Dom Inácio de Loyola, centro de atendimento espiritual em Abadiânia onde o médium atua há mais de 40 anos.
Entre os argumentos da defesa estão a idade avançada e o estado de saúde do médium, além de João de Deus ter se apresentado espontaneamente à polícia e prestado esclarecimentos. Ele se entregou, domingo (16) à tarde, em uma estrada de terra, em Abadiânia, onde mora e mantém suas obras sociais.
O médium está preso em uma cela de 16 metros quadrados com pia e vaso sanitário, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O pedido de prisão preventiva foi decretado com base em 15 denúncias já formalizadas em Goiânia, todas por crimes sexuais. Desde a semana passada, a força-tarefa do Ministério Público de Goiás recebeu 506 relatos de crimes sexuais atribuídos João de Deus.

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