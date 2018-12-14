Defesa de João de Deus afirma não ter tido acesso a depoimentos

João de Deus teve prisão decretada pelo Ministério Público de Goiás Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A defesa do médium goiano João Teixeira de Faria, o João de Deus, afirmou, em nota divulgada nesta sexta-feira (14) que ainda não teve acesso aos depoimentos prestados por parte das centenas de mulheres que afirmam ser vítimas de abusos sexuais cometidos pelo médium ao longo de anos.

Na última segunda-feira (10), estivemos no Ministério Público estadual, em Goiânia, para obter cópias dos depoimentos prestados pelas vítimas e amplamente noticiados pela imprensa. O pedido foi negado sob o argumento da preservação do sigilo, afirmam os advogados Alberto Toron e Luisa Moraes Abreu Ferreira na nota divulgada poucas horas após a Justiça de Goiás acatar o pedido do MP estadual e determinar a prisão preventiva do médium.

É inaceitável a utilização de pretextos e artifícios para se impedir o exercício do direito de defesa. Sobretudo no que diz com o direito básico de se aferir a legalidade da decisão mediante a impetração de habeas corpus, acrescentam os advogados, afirmando que nem mesmo o número do processo  que corre em segredo de Justiça por se tratar de crime sexual  foi informado à defesa.

PRISÃO

A decretação da prisão de João de Deus foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Evitando entrar em detalhes, a pasta antecipou apenas que a Polícia Civil está empenhada em cumprir a determinação judicial, prendendo o médium.

Os advogados de João de Deus não questionam, na nota, a decisão judicial, mas criticam a atitude do MP-GO. Que a autoridade judiciária queira impor a [prisão] preventiva é compreensível, embora possamos discordar, mas negar acesso aos autos, chega a ser assombroso, concluem os advogados, sem informar se seu cliente irá se apresentar à Justiça. A Agência Brasil tentou falar com Toron, mas o advogado não atende ao telefone.

Procurado pela reportagem, o MP-GO preferiu não se manifestar sobre as críticas de Toron e Luisa Moraes. Mais cedo, a assessoria do órgão já havia informado que, por se tratar de processo em segredo de Justiça, nenhum dos cinco promotores que integram a força-tarefa criada para apurar as denúncias de abuso sexual iriam se manifestar.

Até esta quinta-feira (13), a força-tarefa tinha recebido 330 mensagens e contatos por telefone de mulheres que afirmam ser vítimas de crimes sexuais praticados pelo médium.

Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público de outros estados também estão recebendo denúncias e auxiliando o Ministério Público de Goiás na apuração, colhendo os depoimentos das denunciantes que não moram em Goiás.

O médium, de 76 anos, fundou, em 1976, a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, município goiano de 12 mil habitantes, a cerca de 110 quilômetros de Brasília e de Goiânia.

MEMÓRIA

As denúncias começaram a vir a público na última sexta-feira (7) quando o programa Conversa com Bial, da TV Globo, divulgou as primeiras denúncias de abuso sexual. A partir daí, outras mulheres que afirmam ser vítimas do médium começaram a procurar as autoridades e a imprensa.