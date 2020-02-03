Defesa Civil reconhece situação de emergência em 95 municípios de MG

Corpo de jovem de 17 anos foi encontrado no Beco do Fagundes, no bairro Jardim Teresópolis, em Betim Crédito: Danilo Girundi/TV Globo

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 95 municípios mineiros em decorrência de tempestades e chuvas intensas. A Portaria com o reconhecimento está publicada na edição desta segunda-feira (3) do Diário Oficial da União.

Em outra portaria, a Secretaria de Defesa Civil reconhece a situação de emergência em oito municípios do Rio de Janeiro também em razão das tempestades e chuvas intensas nas localidades.