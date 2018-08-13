Defesa Civil decreta estado de emergência em Brasília devido à seca

Este nível de umidade é considerado o mais crítico e de grande perigo devido ao risco alto de incêndios florestais e de problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Apesar de estar no período do inverno, as temperaturas em Brasília podem atingir hoje 30 graus. De acordo com o Inmet, o alerta com a umidade baixa se estende aos estados de Goiás e Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.