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Nível de umidade

Defesa Civil decreta estado de emergência em Brasília devido à seca

Umidade atingiu hoje o nível de 12% na capital federal

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 17:25
Umidade atingiu hoje o nível de 12% na capital federal Crédito: Agência Brasil
A Defesa Civil do Distrito Federal decretou nesta segunda-feira (13) estado de emergência em Brasília devido ao tempo seco. Pelo segundo dia consecutivo, a umidade atingiu o nível de 12% na capital federal e nesta segunda-feira pode baixar a 10%, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Este nível de umidade é considerado o mais crítico e de grande perigo devido ao risco alto de incêndios florestais e de problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Apesar de estar no período do inverno, as temperaturas em Brasília podem atingir hoje 30 graus. De acordo com o Inmet, o alerta com a umidade baixa se estende aos estados de Goiás e Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
A Defesa Civil e o Inmet recomendam não fazer atividades físicas, beber muito líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, umidificar o ambiente e usar hidratante para pelo, além de evitar bebidas diuréticas como café e álcool. O cuidado deve ser redobrado para idosos e crianças.

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