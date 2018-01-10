Defensoria Pública estadual registra 112 casos de tortura policial

Segundo a Defensoria, uma das agressões culminou em morte Crédito: Reprodução/Arquivo

Um relatório elaborado pela Defensoria Pública do Espírito Santo aponta que detentos foram alvo de agressões policiais na Grande Vitória. De acordo com o documento, 112 detentos afirmam ter sido agredidos desde o momento da abordagem até dentro de prisões entre os meses de julho de 2015 e abril de 2016. Os crimes incluem espancamentos, sufocamentos com sacolas plásticas, enforcamentos, choques, uso de spray de pimenta e ferimentos com armas, além de humilhações e ameaças de estupro e de morte.

Os depoimentos foram dados durante as audiências de custódia realizadas pela Defensoria Pública no Centro de Triagem de Viana, que afirma que em 99,11% dos casos houve algum tipo de violência física. Um deles, inclusive, culminou em uma morte. As denúncias envolvem a participação de 189 policiais, sendo que 13 deles foram mencionados pelo menos duas vezes.

De acordo com a Defensoria, embora a violência física seja constante nos relatos, a realização de exames de corpo de delito nas vítimas ocorreu em apenas 67,86% dos casos. Em 20,54%, ela não foi informada, enquanto em 11,61% não foi executada.

Em cerca de 85% dos casos de tortura física o auto de lesão ou morte decorrente de oposição à intervenção policial não foi lavrado e, em outros 7% do total de denúncias, não há informações sobre a existência do auto. O percentual de autos lavrados e registrados foi de cerca de 8%.

AUTORIDADES FORAM INFORMADAS

De acordo com a Defensoria Pública estadual, todas as autoridades responsáveis pela apuração das denúncias de tortura - Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e as polícias Militar e Civil - foram informadas sobre os fatos, mas até a conclusão do relatório nenhum dos policiais envolvidos havia sido responsabilizado.

PM INVESTIGARÁ OS CASOS

Diante do documento da Defensoria Pública, a Polícia Militar afirma que já está em andamento na Corregedoria da instituição a instauração de um procedimento, visando apurar os supostos crimes que foram expostos.

Em nota, a PM ressalta: O Governo do Estado não compactua com qualquer tipo de tortura nem atos de violência.

Todos os órgãos os quais a Defensoria Pública afirma ter informado sobre o assunto foram procurados por A GAZETA. No entanto, o governo do Estado respondeu apenas através da PM e o Ministério Público estadual também não deu retornos.

TIPOS DE VIOLÊNCIA

- Cometidos contra presos entre julho de 2015 e abril de 2016: Agressão física (66,96% dos casos); agressão física e psicológica (27,68%); agressão física e verbal (4,46%); agressão psicológica (0,89%).

Tipos de crimes

Crimes contra o indivíduo (englobam homicídio, lesão corporal, corrupção de menor e ameaça): 9,80% dos presos

Crimes contra o patrimônio (roubos, receptação, furto e dano): 37,90% dos presos

Crimes contra a Saúde e a ordem pública (consumo de drogas, porte ilegal de armas, associação criminosa, tráfico, associação para o tráfico e comercialização de substância nociva à saúde): 37,40%.