Decreto aumenta espaços reservados para deficientes

Medida assinada por Temer entra em vigor já nesta terça-feira Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira um decreto que aumenta o número de lugares reservados para pessoas com deficiência em cinemas, teatros, auditórios e estádios, entre outros locais. O texto será publicada no Diário Oficial da União na terça-feira e entra imediatamente em vigor.

A medida altera outro decreto, de 2004, que regulamenta a reserva de espaços para pessoas com deficiência. O decreto anterior estipulava apenas a reserva de 2% dos assentos para "pessoas portadoras de deficiência visual e de pessoas com mobilidade reduzida".

O novo texto faz uma diferenciação entre os locais com até mil lugares, e os que têm mais que isso. No primeiro caso, deverão ser reservados 2% de espaços para cadeirantes, e outros 2% de assentos para "pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida".

Já no caso de locais com mais de mil lugares, são vinte espaços para cadeirantes, mais 1% do excedente dos mil lugares, e o mesmo número de assentos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Metade desses assentos especiais deverão, ainda, ter características adequadas para pessoas obesas. Os locais terão 12 meses para se adequar a essa exigência.

Caso não haja procura pelos lugares reservados, eles poderão ser comercializados com o público geral.