Declarações de Segovia sobre inquérito de Temer contrariam PF

Fernando Segóvia Crédito: Marcelo Prest

As declarações do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Fernando Segovia  apontando a falta de indícios que incriminem o presidente Michel Temer em inquérito aberto para investigar irregularidades no decreto dos portos , continuam a gerar reações dentro e fora da própria corporação. Na avaliação do presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (APDF), Edvandir Felix de Paiva, Segovia pode ter violado o código de ética da PF. Em paralelo, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que faz oposição ao governo federal, avalia entrar com uma ação popular na Justiça Federal de Brasília para pedir o afastamento do delegado do cargo.

O código de ética da PF é de 2015 e veda algumas condutas dos integrantes da instituição. Um policial federal, por exemplo, é proibido de utilizar-se de informações privilegiadas, de que tenha conhecimento em decorrência do cargo, função ou emprego que exerça, para influenciar decisões que possam vir a favorecer interesses próprios ou de terceiros.

Um policial também não pode comentar com terceiros assuntos internos que envolvam informações sigilosas ou que possam vir a antecipar decisão ou ação do Departamento de Polícia Federal ou, ainda, comportamento do mercado. É proibido ainda de expor, publicamente, opinião sobre a honorabilidade e o desempenho funcional de outro agente público e de conceder entrevista à imprensa, em desacordo com os normativos internos.

Em entrevista à agência de notícias Reuters, Segovia disse que até o momento não há indício de crime e afirmou que o delegado Cleyber Malta Lopes, à frente do inquérito, poderia até ser punido pela forma como fez 50 perguntas ao presidente, caso a defesa de Temer formalize uma reclamação.

 Em tese, houve, sim, violação do código de ética. Mas a gente está em compasso de espera, numa discussão interna sobre os próximos passos. Tudo isso está sendo avaliado  disse Paiva.

COMISSÃO DECIDE CASOS DE PUNIÇÃO

No último sábado, o ministro Luís Roberto Barroso, relator do inquérito em que Temer é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a intimação de Segovia para prestar esclarecimentos. A audiência será realizada na próxima segunda-feira. No despacho, o ministro disse inclusive que o diretor-geral da PF pode ter cometido infração administrativa e penal, e mandou que ele parasse de falar do assunto. Isso porque o inquérito ainda está em andamento e com diligências pendentes. A ADPF deve esperar primeiro os esclarecimentos do diretor-geral antes de tomar alguma decisão a respeito. Segundo Paiva, qualquer pessoa pode representar contra um policial federal por infração ao código de ética.

 Não estou dizendo que haverá essa representação. Nós estamos avaliando essa, entre outras possibilidades, mas não há consenso a respeito  afirmou Paiva.

Pelo regimento, qualquer representação deve ser analisada pela Comissão de Ética e Disciplina. A punição, porém, caso confirmada, se resume à censura ética, ou seja, uma advertência por escrito. O grupo é presidido pelo corregedor-geral da PF e conta ainda com outros dois integrantes: o diretor de Gestão de Pessoal e o diretor de Inteligência Policial. Os suplentes são o diretor-executivo, o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e o diretor Técnico-Científico. Entre as atribuições da comissão está justamente a de convocar ocupantes de cargos de direção e chefia para esclarecimentos sobre situações potencialmente contrárias às normas éticas.

O senador Randolfe Rodrigues disse que vai tomar três providências: acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR), que faz o controle externo da atividade policial; apresentar requerimento em uma comissão no Senado para que Segovia seja chamado a prestar esclarecimentos; e fazer uma representação na Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Uma quarta iniciativa está em estudo: apresentar uma ação popular na Justiça Federal de Brasília pedindo que ele seja afastado do cargo.

O senador não cogita usar o código de ética da PF para apresentar uma representação contra Segovia na própria corporação. Isso porque se trata do próprio diretor-geral da PF, que, segundo ele, tem influência sobre o órgão. Assim, acha melhor recorrer à PGR, ao Congresso, à Comissão de Ética Pública da Presidência e à Justiça. A ação popular, caso se confirme, será apresentada até a próxima segunda-feira.

 Acho que é uma medida que devemos mover junto às instâncias superiores: o controle externo da atividade policial do Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República, a convocação ao Congresso Nacional para dar explicações, e, no Judiciário, a ação popular. A ação popular, eu estou propenso a movê-la. Estou dialogando com a minha assessoria jurídica  afirmou o parlamentar.

O GLOBO procurou a assessoria de imprensa da PF para comentar o assunto, mas não houve retorno até o momento.

REPERTÓRIO VARIADO DE POLÊMICAS

Em menos de três meses no cargo, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Fernando Segovia, vem colecionando polêmicas. Antes mesmo de assumir o posto, sua indicação já era motivo de controvérsia. Tudo isso em razão de políticos apontados como padrinhos da indicação: o ministro Eliseu Padilha e o ex-presidente José Sarney. Os dois caciques do PMDB são alguns dos alvos mais proeminentes da Operação Lava-Jato.

Em 20 de novembro, quando assumiu o cargo em substituição ao seu antecessor, Leandro Daiello, Segovia pôs em dúvida as conclusões da Procuradoria-Geral da República (PGR) nas investigações envolvendo a delação da JBS, em que se apontou o pagamento de propina ao presidente Michel Temer.

 Talvez uma única mala não desse toda a materialidade para apontar se houve ou não crime, e quais são os partícipes. Isso poderia ter sido respondido se a investigação tivesse mais tempo. E quem colocou esse deadline foi o Ministério Público Federal. E também seria esclarecido por que Joesley (Batista, dono da JBS) sabia quando iria acontecer (a divulgação da delação) para ganhar milhões no mercado de capitais  disse Segovia em entrevista após a cerimônia de posse, fazendo referência à mala com R$ 500 mil entregue pela JBS a Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer.

Segovia chegou ao cargo mesmo sem contar com o apoio do ministro da Justiça, Torquato Jardim, seu superior hierárquico. Desde que assumiu, deu mostras de que não precisa do chefe imediato. Ele se encontrou com Temer pelo menos duas vezes, sem a participação de Torquato. As reuniões não constavam da agenda presidencial e levantaram suspeitas sobre os reais motivos.

A conversa do dia 15 de janeiro ocorreu na mesma semana em que Temer precisava responder perguntas feitas pela PF no inquérito que apura supostas irregularidades na mudança de regras do setor portuário. Na época, assessores do Palácio do Planalto disseram que Segovia foi apresentar a Temer proposta focada na implementação de um novo plano de segurança pública nacional.

Na última sexta-feira, a agência Reuters publicou entrevista com Segovia indicando que não há provas contra Temer no inquérito que apura suposto pagamento de propina a empresas do setor portuário. A entrevista provocou a reação de policiais federais, parlamentares e do próprio ministro Luís Roberto Barroso, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que cobrou explicações. As declarações dele também contradizem o mais recente relatório do inquérito sobre supostas irregularidades cometidas por Temer na edição do decreto dos portos. Entre outras coisas, Segovia afirmou que os indícios encontrados até agora são muito frágeis. O chefe da PF também ressaltou que não apareceu absolutamente nada que desse base para qualquer acusação por corrupção.

Num balanço, concluído em 15 de dezembro passado, dois analistas informaram o delegado Cleyber Malta Lopes, responsável pela investigação, que, para o aprofundamento da apuração, seriam necessárias algumas decisões importantes, entre elas a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Temer e outros investigados. Lopes retorna esta semana de viagem internacional para se debruçar sobre o caso. Se as medidas recomendas pelos analistas forem acolhidas, o inquérito poderia ganhar novos desdobramentos e se prolongar por vários meses.