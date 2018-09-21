Declaração de Cid Gomes fora de contexto é atribuída a Fernando Haddad

Um post enganoso publicado no Facebook sugere que o homem que aparece em um vídeo afirmando que "desvio de dinheiro é natural e intrínseco ao serviço público" é o candidato à Presidência da República do PT, Fernando Haddad. A informação não é verdadeira. O político na imagem  visualizada mais de duas milhões de vezes  é Cid Gomes (PDT), ex-governador do Ceará.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi conduzida por equipe formada por profissionais de Gazeta Online, O Povo e Bandnews FM. Em seguida, jornalistas de UOL, Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio e Band fizeram o "crosscheck" e concordaram com a checagem.

Vídeo de Cid Gomes foi postado como se fosse de Fernando Haddad Crédito: Reprodução

A descrição da publicação diz: "Olha a visão do candidato de Lula (Haddad), o cara que vocês irão votar a pedido do Lula, a mesma coisa de Dilma e Temer, ou talvez pior ainda". A declaração provocou inconformidade em alguns usuários. "Ladrão safado. Natural né bandido.vamos banir VCS do Brasil corja de pilantras", comentou um deles.

No entanto, a declaração foi feita por Cid Gomes, ex- governador do Ceará e irmão do candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), no dia 29 de setembro de 2014. O comentário sobre desvios foi feito em defesa do Camilo Santana (PT), que na época era candidato a governador do Ceará e foi envolvido em um escândalo político relacionado a desvio de verbas destinadas à construção de sanitários para famílias carentes no estado cearense.

Santana, sucessor e aliado de Cid, teve o nome envolvido porque era o secretário de Cidades quando o chamado "escândalo dos banheiros" veio à tona. Ele sempre negou irregularidades e disse que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

"Desde que existiu o dinheiro, existe quem procure roubar o dinheiro (sic). A diferença entre um governo sério e um governo conivente, é que o governo sério, quando descobre, pune. E foi o que o Camilo fez quando assumiu a secretaria [de Cidades] e viu que tinha um escândalo", disse Cid, no vídeo original , após se referir à normalidade dos desvios.

No dia 8 de agosto de 2018, o Comprova mostrou que outra frase, também atribuída a Cid Gomes, foi falsamente relacionada ao candidato Geraldo Alckmin (PSDB).