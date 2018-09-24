Decisão do TSE de manter Lula em guia eleitoral precisa ser reavaliada

Tribunal Superior Eleitoral Crédito: TSE/Divulgação

TSE a Representação nº 0601144-24.2018.6.00.0000 feita pela Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos  que apontava irregularidades na propaganda eleitoral gratuita na televisão da Coligação O Povo Feliz de Novo por ter sido capitaneada pelo ex-presidente Lula, candidato com registro indeferido pelo mesmo Tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão, no último dia 18 de setembro, com base em uma interpretação abrangente dos direitos políticos. Foi julgada pelo plenário doa Representação nº 0601144-24.2018.6.00.0000 feita pela Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos  que apontava irregularidades na propaganda eleitoral gratuita na televisão da Coligação O Povo Feliz de Novo por ter sido capitaneada pelo ex-presidente, candidato com registro indeferido pelo mesmo Tribunal.

Por unanimidade, o TSE julgou improcedente a representação, acompanhando-se os termos do voto do relator ministro Sérgio Silveira Banhos, proferido em 10 de setembro, no qual se indeferiu a medida liminar que requeria a suspensão da veiculação da propaganda impugnada. O TSE entendeu que a mesma apresenta linguagem completamente compatível com o processo eleitoral, sob o argumento de que a participação do ex-presidente fazia alusão aos seus anos de governo na condição de apoiador do candidato daquela coligação.

Barroso, que vedou a prática de atos de campanha pelo ex-presidente Lula, especialmente a veiculação de propaganda eleitoral que o relacionasse como candidato à presidente, além de confundir o eleitor por meio de estados emocionais ou passionais de dúvida quanto à possibilidade de candidatura do ex-presidente (art. 242, Lei nº. 4737/65). A representação, por sua vez, apontou que a presença do ex-presidente no guia eleitoral violaria o que foi decidido no Registro de Candidatura nº 0600903-50.2018.6.00.0000, de relatoria do ministro, que vedou a prática de atos de campanha pelo ex-presidente Lula, especialmente a veiculação de propaganda eleitoral que o relacionasse como candidato à presidente, além de confundir o eleitor por meio de estados emocionais ou passionais de dúvida quanto à possibilidade de candidatura do ex-presidente (art. 242, Lei nº. 4737/65).

Ficha Limpa, ainda assim é possível que transmita apoio a outros candidatos. É importante ressaltar que a decisão é abrangente, de tal maneira que a despeito de impossibilitado de concorrer ao cargo de presidente pela inelegibilidade decorrente da Lei da, ainda assim é possível que transmita apoio a outros candidatos.

Um posicionamento diverso, de acordo com a compreensão do TSE, acarretaria uma pena de banimento, medida incompatível com o regime político democrático. Entretanto, é de bom alvitre destacar que esta situação inédita, em termos de corrida presidencial no Brasil, pode provocar a transferência de votos e, por consequência, interferência no resultado da eleição por um sujeito que está impedido de praticar os atos de campanha, de modo que é razoável questionar até que ponto essa presença massificada na propaganda eleitoral de um candidato com registro de candidatura indeferido comprometeria a clareza necessária que o ordenamento jurídico tem de oferecer aos eleitores quanto ao candidato que eventualmente sufraguem.