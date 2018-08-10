Debate paralelo do PT tem leitura de carta e vídeos de Lula

Debate paralelo do PT é transmitido nas redes sociais Crédito: Reprodução

Impedido pela Justiça de participar do debate na Band, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, publicou uma carta na noite desta quinta-feira (9). O comunicado foi lido no início do debate paralelo transmitido pelo PT nas redes sociais, com participação dos petistas Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e José Sérgio Gabrielli, além de Manuela D'Ávila, do PC do B.

Na carta, Lula diz que o veto à sua participação no debate "viola o direito do povo e também dos outros candidatos" de ouvir e criticar suas propostas. Nas palavras assinadas pelo ex-presidente, o veto também viola a liberdade de imprensa, "proibindo o público de exercer seu direito de ser informado".