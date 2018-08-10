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Debate paralelo do PT tem leitura de carta e vídeos de Lula

Na carta, Lula diz que o veto à sua participação no debate 'viola o direito do povo e também dos outros candidatos' de ouvir e criticar suas propostas

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 02:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 02:59
Debate paralelo do PT é transmitido nas redes sociais Crédito: Reprodução
Impedido pela Justiça de participar do debate na Band, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, publicou uma carta na noite desta quinta-feira (9). O comunicado foi lido no início do debate paralelo transmitido pelo PT nas redes sociais, com participação dos petistas Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e José Sérgio Gabrielli, além de Manuela D'Ávila, do PC do B.
Na carta, Lula diz que o veto à sua participação no debate "viola o direito do povo e também dos outros candidatos" de ouvir e criticar suas propostas. Nas palavras assinadas pelo ex-presidente, o veto também viola a liberdade de imprensa, "proibindo o público de exercer seu direito de ser informado".
Lula, também proibido pela Justiça de dar entrevistas, participa de seu debate paralelo através de vídeos com entrevistas e pronunciamentos antigos. Haddad, Gleisi, Manuela e Gabrielli repercutem algumas declarações dos presidenciáveis no debate da Band e também citam realizações de Lula quando foi presidente.

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