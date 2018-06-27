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Eleições 2018

Debate na TV pesa na estratégia de Bolsonaro

Pré-candidato prometeu enfrentar os adversários, após repercussão negativa da possibilidade de faltar aos encontros. Veja quais candidatos já usaram esta estratégia

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 16:36
O deputado federal Jair Bolsonaro é candidato à presidência Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO
Após já ter faltado a sabatinas e a dois eventos que reuniram presidenciáveis, desde o início deste ano, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), pré-candidato à Presidência da República, decidiu frisar que pretende participar de todos os debates de emissoras de televisão durante o primeiro turno da campanha eleitoral.
A afirmação foi feita após a repercussão negativa, divulgada pelo colunista do jornal "O Globo" Ancelmo Gois, de que a ideia do ex-militar seria focar em transmissões ao vivo nas redes sociais e conversar com eleitores no horário reservado aos confrontos na TV aberta.
Os debates já têm data marcada para acontecer, e devem ter início no dia 9 de agosto, na Band, até o último em 4 de outubro, da Rede Globo.
Bolsonaro já havia se tornado alvo de críticas dos adversários, com a possibilidade de não ir aos debates. Geraldo Alckmin (PSDB), por exemplo, fez piadas nas redes sociais com a mensagem "adivinha quem está fugindo dos debates", por apostar na tática de desconstrução do militar.
No entanto, a estratégia de ignorar os confrontos diretos na TV não seria algo inédito, visto que já foi usada pelos últimos quatro vencedores dos pleitos. Fernando Collor, no PRN em 1989, só participou de dois debates para o segundo turno, contra Lula (PT).
Em 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi a apenas um, na primeira eleição. Mas venceu as duas em primeiro turno. Em 2006, na disputa pelo segundo mandato, Lula também faltou a todos do primeiro turno.
E em 2010, sua sucessora Dilma Rousseff (PT), mesmo nem tão conhecida, faltou aos debates da TV Canção Nova e Rede Aparecida, e o da TV Gazeta, de São Paulo, o que lhe rendeu ataques dos adversários, ao ser chamada de "blefe" e invenção marqueteira.
PESO
Mesmo com a grande dimensão que as redes sociais ganharam na campanha eleitoral, para especialistas, o debate televisivo e também aqueles promovidos por sites têm uma importância grande no processo de decisão do voto do eleitor brasileiro.
O debate é um espaço em que o candidato se relaciona com os outros candidatos e com o eleitor, sem estar no seu centro de sua estrutura de campanha. É onde o eleitor mais pode perceber de fato a escolha que ele está fazendo
Malco Braga Camargo - Professor da PUC Minas
Outro fator é o alto número de indecisos, brancos e nulos, de quase 40%. Além disso, de acordo com o estudo DataPoder360, do início deste mês, muita gente ainda não tem certeza das intenções de voto, pois 25% disseram que podem mudar de ideia.
"O debate é um espaço em que o candidato se relaciona com os outros candidatos e com o eleitor, sem estar no seu centro de sua estrutura de campanha. É onde o eleitor mais pode perceber de fato a escolha que ele está fazendo. Ao não participar desse processo, o candidato acaba deixando o jogo mais obscuro", analisa o cientista político e professor da PUC Minas, Malco Braga Camargo.
Mesmo que os debates não necessariamente decidam o pleito, o professor destaca que eles podem, sim, embaralhar o tabuleiro político, na reta final.
"Dificilmente se ganha uma eleição num debate. Mas pode-se perder, sim. Um erro, fragilidade ou desconhecimento sobre uma área importante para o eleitor pode fazer com que uma candidatura que esteja bem sofra um revés. E outro ponto é que a repercussão do debate não é mais só durante sua execução, ela continua nas redes sociais", disse.
No caso de uma ausência específica de Bolsonaro, a decisão de se ausentar dos confrontos poderia não ser uma boa estratégia, de acordo com o professor de Ciência Política da UVV, Paulo Edgar Resende. "Os candidatos dos anos anteriores já tinham uma vantagem mais ampla, ou uma boa imagem consolidada, o que não é o caso dele. Se ele faltar, pode demonstrar seu despreparo em termos técnicos, criando uma contradição com sua imagem de corajoso, de alguém que quer enfrentar os problemas do país", aponta.

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