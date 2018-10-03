Debate CBN/GAZETA com candidatos ao governo é nesta quinta-feira

O estúdio onde vai acontecer o debate CBN/Gazeta está preparado para receber os candidatos Crédito: Fernando Madeira

Nesta quinta-feira (04), os seis candidatos ao governo do Espírito Santo se enfrentarão cara a cara no último debate antes das eleições, que acontecem no próximo domingo (07). Promovido pela rádio CBN e pelo Gazeta Online, o debate tem início às 10 horas e será transmitido ao vivo através dos sites e das redes sociais de ambos os veículos. Internautas poderão interagir utilizando a hashtag #debateCBNGazeta.

A partir das 9h30, os eleitores já acompanharão informações sobre a disputa pelo Palácio Anchieta por meio do Estúdio Digital, que será montado dentro da redação multimídia de A Gazeta. O estúdio, que é uma novidade deste ano, será comandado pelos jornalistas Vinícius Valfré e Letícia Gonçalves. Eles farão análises sobre a trajetória da campanha e a evolução dos candidatos nas pesquisas eleitorais.

Comentários no estúdio também serão feitos ao longo dos intervalos do debate. Já ao final, Renato Casagrande (PSB), Rose de Freitas (Podemos), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Aridelmo Teixeira (PTB) e André Moreira (PSOL) serão entrevistados individualmente.

O DEBATE

O debate será dividido em três blocos de perguntas e respostas, seguido de um bloco de considerações finais. Tanto no primeiro bloco quanto no terceiro haverá enfrentamento direto entre os adversários, sendo que um mesmo candidato poderá ser sabatinado por até dois concorrentes. Já no segundo bloco, eles responderão aos questionamentos do time de jornalistas de A Gazeta.

A editora-executiva e âncora da CBN Fernanda Queiroz, que conduzirá o debate junto com o editor de Produção da redação multimídia Geraldo Nascimento, acrescenta que o direito de resposta só será dado em casos de ofensas pessoais nas quais o nome do atingido seja dito e lembra:

"Nesta quinta-feira se encerra a propaganda eleitoral e apesar de os candidatos fazerem corpo a corpo até as 22 horas de sábado, conforme prevê a legislação, a exposição em uma plataforma imensa que a rede Gazeta entregará, com internautas, ouvintes e assinantes do jornal assistindo à transmissão é uma oportunidade única. É a hora que os candidatos terão para entregar propostas e não fazerem ataques".

Para Geraldo Nascimento, a expectativa é de que o debate seja construído com base em propostas. "Essa é última oportunidade que eles terão para apresentar suas ideias. Nós esperamos que o eleitor possa tomar sua decisão a partir das propostas de futuro que os candidatos têm para o Estado", afirma.

OUTRAS INICIATIVAS

Para auxiliar os eleitores a escolherem seus candidatos no dia 7 de outubro, o Gazeta Online também desenvolveu outras iniciativas, através da página Eleições 2018, que fica dentro do portal. Nela, o internauta encontrará diferentes informações, tais como:

- Checagem do discurso dos candidatos ao governo do Estado: as falas e dados apontados pelos candidatos são checadas, a exemplo da reportagem que investigou as informações de Renato Casagrande e Aridelmo Teixeira sobre o número de escolas fechadas

Comprova, que reúne 24 veículos de comunicação do país, informações que circulam pelas redes sociais são checadas por diferentes equipes, a fim de identificar e combater notícias falsas e manipulações de conteúdos sobre as eleições; - Verificação de desinformação: a partir do projeto, que reúne 24 veículos de comunicação do país, informações que circulam pelas redes sociais são checadas por diferentes equipes, a fim de identificar e combater notícias falsas e manipulações de conteúdos sobre as eleições;

- Busca de propostas dos candidatos a deputado federal;

como Saúde, Educação, Segurança e Mobilidade; - Reportagens especiais sobre desafios a serem enfrentados dos próximos governantes na próxima gestão em diferentes áreas,

Raio-X da bancada capixaba: informações sobre como os parlamentares do Estado que buscam a reeleição ou se eleger para o governo do Estado se manifestaram em votações polêmicas; informações sobre como os parlamentares do Estado que buscam a reeleição ou se eleger para o governo do Estado se manifestaram em votações polêmicas;

- Resultados em tempo real: o Gazeta Online lançou um site para acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno. Os eleitores vão saber os votos por cada município pelo endereço leia.ag/apuracao. O site só vai estar disponível na hora da apuração, no dia 7.

FIQUE POR DENTRO

DEBATE CBN/GAZETA

O debate começará às 10 horas da próxima quinta-feira (4).