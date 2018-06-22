'Debate ainda é momento decisivo na campanha', diz Marcos Facó

Abrir mão dos debates na televisão durante o primeiro turno é a mais nova estratégia do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) para se manter firme à frente das pesquisas de intenção de voto. Conforme informou o colunista Anselmo Gois, de "O Globo", na sexta-feira (22), o objetivo é que o militar concentre sua artilharia nas redes sociais, que, por sinal, estão na mira dos marqueteiros das demais campanhas.

No entanto, sem desconsiderar a relevância que as novas mídias vêm assumindo na disputa eleitoral, o professor e diretor de Comunicação e Marketing da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Facó, aposta que o momento decisivo para as candidaturas ainda ocorrerá na televisão, justamente nos debates políticos. Para ele, é no embate cara a cara entre os candidatos  longe do bombardeio das fake news  que grande parte dos eleitores decide em quem depositará sua confiança.

A ENTREVISTA

Até que ponto as fake news podem influenciar as eleições?

Notícias falsas podem mudar uma eleição se não forem rapidamente contestadas, pois o fato de grande parte da população ter acesso à internet não quer dizer que ela tenha discernimento para entender o que se passa. Se a notícia falsa gera um boca-boca, ela pode afetar a opinião delas. Mas isso dificilmente acontecerá, pois em seguida surgem notícias para desmenti-la. Uma notícia falsa sozinha dificilmente ganhará uma eleição, a não ser que se criasse um bombardeio de informação junto a uma não reação dos candidatos. No entanto, esse bate-rebate de informações pode gerar uma crise de desconfiança total, pois as pessoas cansam e criam uma aversão.

Qual será o papel das redes sociais nas eleições?

São veículos de comunicação de massa. Mas a postagem feita de forma orgânica, não paga, é disseminada apenas na bolha de contatos de uma determinada pessoa, que normalmente possui pensamentos semelhantes aos dela. Ou seja, o candidato que posta basicamente irá falar para seu público. Para atingir os outros, que ainda não são seus eleitores, é preciso investir, fazer marketing digital, ter dinheiro. Essa ferramenta na qual as equipes dos candidatos investirão pode ter um papel importante para converter pessoas que ainda não se decidiram ou estão contrárias a ele. Mas eu diria que o debate entre os candidatos, onde o eleitor pode observar seus comportamentos e ideias, ainda é o momento mais decisivo de uma campanha. Porque se você já tem um candidato ou está indeciso, o seu momento de decisão é quando todas as opções estão juntas. E isso ainda ocorre basicamente na TV. Não há como criar fake news em debates.

Apostar no WhatsApp pode ser um tiro pela culatra?

O problema do WhatsApp é que ele é uma bolha, cujas informações se espalham entre grupos. Normalmente essas pessoas já têm uma afinidade e um perfil social muito semelhante, assim como um posicionamento político. Um conflito nesses grupos pode levar à perda de amizades, à desvinculação do grupo. Então, é difícil para o político entrar e participar de uma discussão. Ele também não permite propagandas. Não é uma boa ferramenta para angariar votos, mas talvez consiga propagar memes, vídeos, que geram discussões. Só que dentro desse meio, a proliferação de fake news será enorme.

Políticos sabem explorar as redes a seu favor ou estão engatinhando?

Acho que estão aprendendo a usar a rede. A grande característica dela é a interação, que é um desafio para os políticos, pois eles podem ser odiados e adorados. Se posicionar ali no meio é muito difícil. As redes poderiam ser usadas para prestação de contas e divulgação do trabalho do candidato. Mas ainda vejo que a interação por parte das pessoas com políticos ainda é baixa no Brasil. A maioria da população só se interessa por política nas eleições.

É possível apontar quais meios de comunicação serão decisivos para eleger o próximo presidente?

Acho que, no Brasil, a TV é o veículo mais consumido e é onde o candidato tem uma penetração em todas as classes sociais de forma igualitária. É óbvio que as classes mais altas assistem menos TV, mas uma grande parcela da população assiste e ela constitui a maioria dos eleitores. Depois da TV há uma grande disputa. Em termos de penetração, quem ganha são as redes sociais, pois rádio e jornal ainda são veículos de massa relevantes, mas também redirecionam seus conteúdos para o digital e as pessoas replicam as notícias pelas mídias sociais. Por isso é difícil separar um do outro.

Tempos de TV e rádio ainda são importantes para os partidos?

Muito, porque são exatamente os locais em que tradicionalmente não há notícias fake, parte-se do princípio que o candidato fala a verdade.

Em meio a tanta descrença nos políticos, como o candidato poderá se destacar?