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Folha de São Paulo

David Miranda está internado em estado grave em UTI após dores abdominais

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) está internado desde sábado (6) em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospi...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 07:34

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 07:34

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) está internado desde sábado (6) em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro após sentir dores abdominais, informou o jornalista Glenn Greenwald, marido do parlamentar.
"No sábado, durante um evento público, o David começou a sentir muita dor na área do estômago. [Ele] voltou para casa, cancelou o resto dos eventos, mas a dor se intensificou muito rapidamente até o ponto que foi insustentável", contou Glenn, em um vídeo publicado nesta quinta-feira (11) no Twitter.
Segundo o jornalista, ao dar entrada na emergência do hospital, os médicos perceberam que havia um "problema sério" com o sistema gastrointestinal de Miranda e ele foi internado na terapia intensiva com inflamação na região.
"Ele entrou na hora na UTI. Nas próximas 72 horas, nada melhorou, muito pelo contrário, tudo estava piorando. O que deixa o David num estado bem grave, gravíssimo", relatou.
Glenn acrescentou que hoje foi o primeiro dia que o marido deu sinais de recuperação. "Os exames estão um pouco melhores, o que está nos dando esperança e otimismo de que ele vai conseguir resistir a esses problemas que estão acontecendo."
No domingo (7), o parlamentar gravou um vídeo do quarto do hospital informando que estava internado e lamentando cancelar sua participação na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói.
"Tenho me sentido mal nos últimos dias e ontem finalmente fui ao hospital, e acabei internado. Estava empolgado com a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói, mas infelizmente estou preso aqui", publicou Miranda nas redes sociais, sem detalhar o problema de saúde.

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