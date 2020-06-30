Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Datena diz que não vai se candidatar à Prefeitura de São Paulo
Apresentador

Datena diz que não vai se candidatar à Prefeitura de São Paulo

Recém-filiado ao MDB, seu nome circulava há meses como possível postulante ao cargo ocupado atualmente por Bruno Covas (PSDB)

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:26
O apresentador Datena
O apresentador José Luiz Datena Crédito: Reprodução/Instagram @datenareal
O apresentador José Luiz Datena disse que não será candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020. Recém-filiado ao MDB, seu nome circulava há meses como possível postulante ao cargo ocupado atualmente por Bruno Covas (PSDB).
No entanto, Datena afirmou, em seu programa na rádio Bandeirantes nesta terça-feira (30), que nunca disse que seria candidato e que não participará da disputa.
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, Datena tinha que se desligar da Band até segunda (29) caso quisesse participar da eleição de 2020. Nesta terça (30), as televisões e rádios não podem mais exibir programas de apresentadores que desejem concorrer.
Datena tem histórico de engajar-se em debates sobre possíveis candidaturas e, então, desistir. Em 2016, filiado ao PP, desistiu de tentar se tornar prefeito de São Paulo. Em 2018, desistiu de disputar o Senado pelo DEM 12 dias após anunciar a pré-candidatura.

Veja Também

Para adiar eleições, Maia negocia propaganda partidária e recursos para prefeitos

Vice-prefeito de Luciano ganha força na eleição à Prefeitura de Vitória

Partido de Magno Malta tem candidato próprio a prefeito de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados