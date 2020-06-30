Datena diz que não vai se candidatar à Prefeitura de São Paulo

O apresentador José Luiz Datena Crédito: Reprodução/Instagram @datenareal

O apresentador José Luiz Datena disse que não será candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020. Recém-filiado ao MDB, seu nome circulava há meses como possível postulante ao cargo ocupado atualmente por Bruno Covas (PSDB).

No entanto, Datena afirmou, em seu programa na rádio Bandeirantes nesta terça-feira (30), que nunca disse que seria candidato e que não participará da disputa.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, Datena tinha que se desligar da Band até segunda (29) caso quisesse participar da eleição de 2020. Nesta terça (30), as televisões e rádios não podem mais exibir programas de apresentadores que desejem concorrer.