Datena deixa o PSL e vai para o PSD, de Gilberto Kassab

José Luiz Datena decidiu deixar o PSL e migrar para o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. O apresentador tem comunicado sua decisão a amigos.

Em junho, Datena foi lançado pelo PSL como pré-candidato à Presidência. Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo" em outubro, no entanto, Luciano Bivar, presidente da sigla que está em processo de fusão com o DEM para formar a União Brasil, disse que precisaria conversar com a cúpula do novo partido para decidir o que fazer em relação ao tema.

O apresentador Datena Crédito: Reprodução/Instagram @datenareal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), deixou o PSD para se filiar ao DEM no final de outubro. Ele tem sido apresentado por Kassab como sua proposta presidencial alternativa ao PT e a Jair Bolsonaro.

Datena disse também à "Folha de S.Paulo", em setembro, que a decisão sobre o cargo ao qual se candidatará vai depender da performance em pesquisas eleitorais. Na época, havia sido convidado a se filiar ao PDT como vice de Ciro Gomes.

Esta não é a primeira vez que Datena considera concorrer a um cargo eletivo na política. Até então, todas as vezes que esboçou disputar uma vaga acabou desistindo.

Em 2016, filiado ao PP, desistiu de tentar se tornar prefeito de São Paulo, quando Doria foi eleito em primeiro turno e derrotou o petista Fernando Haddad. Em 2018, Datena desistiu então de disputar o Senado pelo DEM 12 dias após anunciar a pré-candidatura.