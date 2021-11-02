Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Datena deixa o PSL e vai para o PSD, de Gilberto Kassab
Política

Datena deixa o PSL e vai para o PSD, de Gilberto Kassab

Apresentador de TV tem comunicado sua decisão a amigos. Esta não é a primeira vez que Datena considera concorrer a um cargo eletivo na política
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2021 às 17:19

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 17:19

José Luiz Datena decidiu deixar o PSL e migrar para o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. O apresentador tem comunicado sua decisão a amigos.
Em junho, Datena foi lançado pelo PSL como pré-candidato à Presidência. Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo" em outubro, no entanto, Luciano Bivar, presidente da sigla que está em processo de fusão com o DEM para formar a União Brasil, disse que precisaria conversar com a cúpula do novo partido para decidir o que fazer em relação ao tema.
O apresentador Datena
O apresentador Datena Crédito: Reprodução/Instagram @datenareal
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), deixou o PSD para se filiar ao DEM no final de outubro. Ele tem sido apresentado por Kassab como sua proposta presidencial alternativa ao PT e a Jair Bolsonaro.
Datena disse também à "Folha de S.Paulo", em setembro, que a decisão sobre o cargo ao qual se candidatará vai depender da performance em pesquisas eleitorais. Na época, havia sido convidado a se filiar ao PDT como vice de Ciro Gomes.
Esta não é a primeira vez que Datena considera concorrer a um cargo eletivo na política. Até então, todas as vezes que esboçou disputar uma vaga acabou desistindo.

Veja Também

Datena anuncia saída da Band para concorrer à presidência em 2022

PDT convida Datena a se filiar ao partido e disputar eleições em 2022

Datena fala como foi fumar maconha pela primeira vez

Em 2016, filiado ao PP, desistiu de tentar se tornar prefeito de São Paulo, quando Doria foi eleito em primeiro turno e derrotou o petista Fernando Haddad. Em 2018, Datena desistiu então de disputar o Senado pelo DEM 12 dias após anunciar a pré-candidatura.
Em 2020, filiado ao MDB, seria o vice na chapa encabeçada por Bruno Covas (PSDB), que foi eleito prefeito de São Paulo no pleito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados