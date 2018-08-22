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Datafolha: Sem Lula, Bolsonaro tem 22% e Marina aparece com 16%

Alckmin aparece em quarto com 9% e Haddad tem 4% das intenções de voto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 09:19

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 09:19

Jair Bolsonaro (PSL) durante debate entre candidatos à Presidência da República das eleições 2018 Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
Sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PSL) lidera as intenções de voto na pesquisa Datafolha/Folha/TV Globo divulgada nesta quarta-feira. No cenário em que Lula  preso em Curitiba condenado por corrupção  fica fora da disputa, Bolsonaro aparece com 22% das intenções, seguido por Marina Silva (Rede), que tem 16%. O candidato do PDT, Ciro Gomes, é o terceiro, com 10%. Em quarto, Geraldo Alckmin (PSDB) tem 9%.
No cenário em que Lula não aparece na pesquisa, o Datafolha considera Fernando Haddad (PT), candidato a vice-presidente na chapa petista, como o sucessor do ex-presidente na cabeça de chapa à disputa presidencial. O ex-prefeito de São Paulo aparece empatado com Alvaro Dias, do Podemos, em quinto, com 4% das intenções de voto. Neste cenário, o índice de votos brancos e nulos é de 22%. Os que não sabem ainda em quem votar são 6%, segundo o Datafolha.
Os candidatos Henrique Meirelles (MDB) e João Amoêdo, do Novo, aparecem na pesquisa Datafolha com 2% das intenções de voto. Cabo Daciolo (Patriota), Vera Lúcia (PSTU), Guilherme Boulos (Psol) e João Goulart Filho (PPL) estão com 1%. O candidato do Democracia Cristã, Eymael, não pontuou.
Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso relacionado ao tríplex do Guarujá, e está preso em Curitiba. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Eleitoral (MPE) voltou a se manifestar contra a candidatura de Lula. O parecer, assinado pelo procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros, cita a Lei da Ficha Limpa. O pedido do registro de candidatura de Lula será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o relator será o ministro Luís Roberto Barroso.
CENÁRIO COM LULA NA DISPUTA
O Datafolha também testou um cenário em que o ex-presidente Lula aparece na disputa. Neste caso, Lula aparece com 39% das intenções de voto. Em segundo, Bolsonaro tem 19%. Três candidatos estão tecnicamente empatados no terceiro lugar: Marina Silva (Rede) tem 8%, Geraldo Alckmin (PSDB) tem 6% e Ciro Gomes (PDT), 5%.
Com Lula, a intenção de votos brancos e nulos somam 11%. Os que ainda não sabem em quem votar são 3%. João Amoêdo (Novo) aparece com 2%. Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (Psol), Cabo Daciolo (Patriota) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1%.
O Datafolha ouviu 8.433 pessoas em 313 municípios, de 20 a 21 de agosto. O levantamento, feito à pedido foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR 04023/2018. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.
SIMULAÇÕES DE SEGUNDO TURNO
A pesquisa Datafolha/Folha/TV Globo testou 10 possíveis cenários de segundo turno para a disputa à Presidência da República. Quando o nome de Lula (PT) é incluído no levantamento, o ex-presidente vence todos os outros candidatos. Sem Lula, Jair Bolsonaro, que lidera o cenário sem o petista, venceria apenas Fernando Haddad (PT).
Veja os cenários testados:
Cenário 1:
Lula (PT): 53%
Geraldo Alckmin (PSDB): 29%
Cenário 2:
Lula (PT): 51%
Marina Silva (Rede): 29%
Cenário 3:
Lula (PT): 52%
Jair Bolsonaro (PSL): 32%
Cenário 4:
Marina Silva (Rede): 45%
Jair Bolsonaro (PSL): 34%
Cenário 5:
Geraldo Alckmin (PSDB): 37%
Ciro Gomes (PDT): 31%
Cenário 6:
Geraldo Alckmin (PSDB): 38%
Jair Bolsonaro (PSL): 33%
Cenário 7:
Marina Silva (Rede): 41%
Geraldo Alckmin (PSDB): 33%
Cenário 8:
Ciro Gomes (PDT): 38%
Jair Bolsonaro (PSL): 35%
Cenário 9:
Geraldo Alckmin (PSDB):
Fernando Haddad (PT):
Cenário 10:
Jair Bolsonaro (PSL): 38%
Fernando Haddad (PT): 29%

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