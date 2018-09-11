Datafolha dá fôlego para Haddad substituir Lula nas urnas

Fernando Haddad Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018

Assim que Jair Bolsonaro, candidato do PSL ao Palácio do Planalto, foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG) na quinta-feira (6), seus adversários ficaram preocupados. Passaram a considerar que o deputado federal, vítima de um ataque covarde, subiria de forma acelerada na intenção de votos. O primeiro levantamento realizado por um grande instituto, o Datafolha, após o ataque, mostrou que eles estavam enganados.

Bolsonaro, de fato, cresceu na pesquisa, mas dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais: passou de 22% em agosto para 24%. Ainda assim, Bolsonaro parece firme na casa dos 20% e, salvo grandes derrapadas, estará no segundo turno das eleições. O problema para Bolsonaro continua a ser a taxa de rejeição: 43%. Com esse nível, de acordo com as simulações, perderá no segundo turno para quase todos os concorrentes.

A pesquisa mostra que o segundo pelotão é formado pelo pedetista Ciro Gomes (13%), Marina Silva (Rede), com 11%, Geraldo Alckmin (PSDB), 10%, e Fernando Haddad (PT), 9%. Se alguém desse grupo pode comemorar efusivamente é Haddad. O ex-prefeito de São Paulo tenta vencer as desconfianças de correligionários para substituir o ex-presidente Lula como cabeça de chapa e o resultado é um importante achado.

A propósito, o prazo para o PT efetuar a mudança do registro expira nesta terça-feira (11). Haddad tinha 4% das intenções de voto na pesquisa anterior. Consultores do PT dizem que basta Lula ungir o ex-ministro da Educação para ele crescer consideravelmente na intenção de votos e alcançar o segundo turno. É nisso que os petistas querem crer, apesar da falta de entusiasmo.

Ciro Gomes pode ficar satisfeito com o resultado do Datafolha. Preterido pelos partidos do centrão, pelo PSB e brigando contra a própria língua, que o trai repetidamente, o ex-ministro da Integração Nacional aparece em segundo lugar. Desbancou aquela que mais sofreu na comparação entre as pesquisas: Marina Silva.

Ela perdeu cinco pontos entre a pesquisa anterior e a atual e parece não ter fórmula nem mesmo para se sustentar na terceira colocação. Alckmin ganhou um ponto percentual ante a pesquisa anterior. Diante da expectativa criada após mais de uma semana de propaganda eleitoral, no entanto, soa pouco para alguém que governou o estado mais rico do país por tanto tempo.

O terceiro pelotão da pesquisa é composto por seis candidatos. Álvaro Dias (Podemos), João Amoedo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB) aparecem com 3% das intenções de voto, seguidos por Guilherme Boulos (PSOL), Vera Lúcia (PSTU) e Cabo Daciolo (Patriota), empatados em 1%. Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) não pontuaram.