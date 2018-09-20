Datafolha: Bolsonaro vai a 28% e Haddad, a 16%; Ciro lidera no 2º turno

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Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quinta-feira (20) mostra que o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, mantém a liderança na disputa ao Planalto. O capitão reformado do Exército, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e está há duas semanas sem fazer campanha, oscilou dois pontos para cima e alcançou 28% das intenções de voto.

Fernando Haddad, do PT, que vem subindo desde que teve a candidatura oficializada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresceu três pontos percentuais e chegou a 16% das intenções de voto. O petista está tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), que ficou estagnado em 13% em comparação ao último levantamento do Datafolha, divulgado na semana passada.

Os resultados para o primeiro turno foram os seguintes:

- Jair Bolsonaro (PSL): 28%

- Fernando Haddad (PT): 16%

- Ciro Gomes (PDT): 13%

- Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

- Marina Silva (Rede): 7%

- João Amoêdo (Novo): 3%

- Alvaro Dias (Podemos): 3%

- Henrique Meirelles (MDB): 2%

- Vera Lúcia (PSTU): 1%

- Guilherme Boulos (PSOL): 1%

- Cabo Daciolo (Patriota): 0%

- João Goulart Filho (PPL): 0%

- Eymael (DC): 0%

- Branco/nulos: 12%

- Não sabe/não respondeu: 5%

Bolsonaro cresceu nas regiões Sudeste, Norte e Sul, onde atingiu sua melhor marca (37%). Já Fernando Haddad, cresceu no Sudeste e no Nordeste  onde tem a melhor pontuação (26%) e única região em que está à frente de Bolsonaro, de acordo com o Datafolha.

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) aparece estagnado na pesquisa, com 9%. O tucano está tecnicamente empatado com Marina Silva (Rede), que agora tem 7% das intenções de voto, menos da metade do que tinha no início da campanha.

O instituto entrevistou 8.601 eleitores de 323 municípios nos dias 18 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi contratada pelo jornal "Folha de S.Paulo" e pela TV Globo.

Na terça-feira, também foi divulgada uma pesquisa de intenções de voto do Ibope, com números um pouco diferentes para a corrida presidencial . O instituto foi a campo entre os dias 16 a 18 de setembro.

CIRO LIDERA NO SEGUNDO TURNO

As simulações do Datafolha para segundo turno mostram que Ciro Gomes é o único candidato que venceria todos os adversários. Ele ganharia a eleição de Bolsonaro com 45% dos votos, vantagem de seis pontos. Nos outros cenários, Bolsonaro empata com Haddad, Alckmin e Marina.

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