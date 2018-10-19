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Datafolha: Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, e Haddad, 41%

No levantamento da semana passada, o candidato do PSL tinha 58% dos votos válidos, e o petista, 42%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 23:57

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 23:57

Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18) indica que o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, tem 59% dos votos válidos, enquanto o candidato do PT, Fernando Haddad, aparece com 41%. No levantamento da semana passada, o candidato do PSL tinha 58% dos votos válidos, e o petista, 42%.
Na contagem dos votos totais, Bolsonaro tem 50%, enquanto Haddad tem 35%. Brancos e nulos somam 10%, e 5% não souberam responder. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
No primeiro turno, Bolsonaro teve 46% dos votos válidos, enquanto Haddad chegou a 29%.
No Rio, segundo o Datafolha, 70% dos eleitores de Bolsonaro optam pelo ex-juiz Wilson Witzel (PSC) para o governo do estado. Já o candidato do DEM a governador, o ex-prefeito Eduardo Paes, é o escolhido por 18% desse grupo. Entre os eleitores de Haddad, 63% optam por Paes, enquanto 21% escolhem o ex-juiz.

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