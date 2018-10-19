Datafolha: Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, e Haddad, 41%

Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18) indica que o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, tem 59% dos votos válidos, enquanto o candidato do PT, Fernando Haddad, aparece com 41%. No levantamento da semana passada, o candidato do PSL tinha 58% dos votos válidos, e o petista, 42%.

Na contagem dos votos totais, Bolsonaro tem 50%, enquanto Haddad tem 35%. Brancos e nulos somam 10%, e 5% não souberam responder. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 46% dos votos válidos, enquanto Haddad chegou a 29%.