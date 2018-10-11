Datafolha: Bolsonaro tem 58% dos votos válidos; Haddad aparece com 42%

Bolsonaro e Haddad Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A primeira pesquisa de intenção de votos divulgada após o início do segundo turno mostra que o candidato do PSL, Jair Bolsonaro , tem 58% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 42%. Na contagem dos votos totais, Bolsonaro tem 49%, enquanto Haddad tem 36%. Brancos e nulos somam 8%, e 6% não souberam responder. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Datafolha mostra que esta é a maior vantagem que um candidato impõe sobre o outro na largada do segundo turno de uma eleição presidencial desde 2002. Naquela ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 64% dos votos válidos, contra 36% de José Serra (PSDB). As pesquisas anteriores também mostram que, para vencer a eleição, Haddad precisará de um feito inédito: nunca um candidato que iniciou a segunda etapa atrás do adversário conseguiu a virada  em 2014, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) estavam em empate técnico à esta altura. A série histórica domostra que esta é a maior vantagem que um candidato impõe sobre o outro na largada do segundo turno de uma eleição presidencial desde 2002. Naquela ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 64% dos votos válidos, contra 36% de José Serra (PSDB). As pesquisas anteriores também mostram que, para vencer a eleição, Haddad precisará de um feito inédito: nunca um candidato que iniciou a segunda etapa atrás do adversário conseguiu a virada  em 2014, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) estavam em empate técnico à esta altura.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 46% dos votos válidos, enquanto Haddad chegou a 29%. De acordo com o Datafolha, o potencial do candidato do PSL cresceu, em sua maioria, pelas adesões de eleitores que no primeiro turno escolheram Geraldo Alckmin (PSDB) e João Amoêdo (Novo). Entre os eleitores do ex-governador de São Paulo, 42% declararam que agora vão votar em Bolsonaro, enquanto 30% disseram que vão optar por Haddad. Em relação ao eleitorado de Amoêdo, 49% afirmaram que preferem o candidato do PSL, e 18% sustentaram que vão escolher o petista.

No caso de Haddad, os percentuais mais expressivos de apoio vieram de eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede). Na parcela que escolheu o ex-governador do Ceará no primeiro turno, 58% agora afirmaram que vão votar no petista, enquanto 19% preferem Bolsonaro. Já entre os eleitores de Marina, 37% pretendem escolher Haddad, e 18% disseram que vão migrar para o capitão da reserva. O PDT já declarou apoio a Haddad, mas ainda não há definição sobre o papel de Ciro no segundo turno.

O recorte regional das intenções de voto apresenta o panorama que saiu das urnas no domingo. Bolsonaro lidera com larga vantagem no Sudeste, que tem 44% do eleitorado (55% a 32% dos votos totais); e também está à frente no Sul (60% a 26%), Centro-Oeste (59% a 27%) e Norte (51% a 40%). Haddad está na dianteira apenas no Nordeste, onde tem 52% dos votos totais, contra 32% do adversário. Bolsonaro também pretende ganhar mais espaço no eleitorado nordestino e tem repetido que não vai acabar com o programa Bolsa Família, em que cerca de 7 milhões de famílias do Nordeste estão inscritas.

Entre as mulheres, há um empate técnico entre os dois candidatos: Bolsonaro tem 42%, enquanto Haddad aparece com 39%. Já no eleitorado masculino, o candidato do PSL tem ampla vantagem: 57% a 33%.

No eleitorado feminino, Bolsonaro está numericamente à frente, mas em empate técnico com Haddad (42% a 39%). Já entre os homens, a vantagem do candidato do PSL é expressiva: 57% a 33%. O recorte por renda também evidencia os perfis distintos dos apoiadores de cada candidato: Bolsonaro chega a 62% das intenções de voto nas parcelas que ganham entre cinco e dez e acima de dez salários mínimos por mês, enquanto Haddad tem seu melhor desempenho entre os que têm renda familiar média mensal de até dois salários mínimos. Entre os eleitores com curso superior, 58% apoiam Bolsonaro; já na parcela que cursou até o Ensino Fundamental, 44% declararam voto em Haddad. A vantagem do candidato do PSL é grande entre os evangélicos, segmento em que vários líderes religiosos anunciaram apoio a ele: 60% contra 26% de Haddad. Entre os católicos, a distância entre os dois candidatos é menor: 46% do capitão da reserva, e 40% do ex-prefeito de São Paulo.