Datafolha: Bolsonaro tem 56% e Haddad 44% na disputa à Presidência

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (25) a pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República nas. O candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 56% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT), aparece com 44%. Na comparação com o último Datafolha, a diferença entre os candidatos diminuiu de 18 pontos porcentuais para 12 pontos em uma semana.