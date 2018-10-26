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2º turno

Datafolha: Bolsonaro tem 56% e Haddad 44% na disputa à Presidência

Levantamento do Datafolha mostrou que a diferença entre os presidenciáveis diminuiu em relação à última pesquisa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 22:13

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 22:13

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam segundo turno para presidência do Brasil Crédito: Gazeta Online
O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (25) a pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República nas Eleições 2018. O candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 56% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT), aparece com 44%. Na comparação com o último Datafolha, a diferença entre os candidatos diminuiu de 18 pontos porcentuais para 12 pontos em uma semana.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05743/2018 e foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Rede Globo. Foram ouvidas 9.173 pessoas em 341 municípios do País.
A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95% - o que quer dizer que há 95% de chance de os resultados representarem a realidade, considerada a margem de erro.
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