Datafolha: Bolsonaro tem 40% dos votos válidos

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE

A mais recente pesquisa de intenção de voto para eleição presidencial divulgada pelo Datafolha neste domingo (6) mostra que, em comparação com pesquisa anterior, divulgada no dia 4, o primeiro colocado, Jair Bolsonaro oscilou um ponto para cima, e o segundo colocado, Fernando Haddad se manteve estável.

A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 19.552 eleitores entre quinta-feira (5) e sábado (2).

VOTOS VÁLIDOS

Jair Bolsonaro (PSL): 40%

Fernando Haddad (PT): 25%

Ciro Gomes (PDT): 15%

Geraldo Alckmin (PSDB): 8%

Marina Silva (REDE): 3%

João Amoêdo (NOVO): 3%

Alvaro Dias (PODE): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Cabo Daciolo (PATRI): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Eymael (DC): 0%

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

VOTOS TOTAIS

Nos votos totais, quando são considerados os brancos/nulos e os indecisos, os resultados foram:

Jair Bolsonaro (PSL): 36%

Fernando Haddad (PT): 22%

Ciro Gomes (PDT): 13%

Geraldo Alckmin (PSDB): 7%

Marina Silva (REDE): 3%

João Amoêdo (NOVO): 3%

Alvaro Dias (PODE): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Cabo Daciolo (PATRI): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 1%

Vera (PSTU): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Eymael (DC): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 4%

Nos votos totais, são considerados os votos brancos e nulos e o percentual dos eleitores que se declaram indecisos.

REJEIÇÕES

O Instituto também perguntou: "Dentre estes candidatos a Presidente da República, em qual o (a) sr. (a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?".

Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato. Por isso, os resultados somam mais de 100%.

Os resultados foram:

Jair Bolsonaro (PSL): 44%

Fernando Haddad (PT): 41%

Marina Silva (REDE): 31%

Geraldo Alckmin (PSDB): 24%

Ciro Gomes (PDT): 21%

Henrique Meirelles (MDB): 15%

Guilherme Boulos (PSOL): 15%

Cabo Daciolo (PATRI): 15%

Alvaro Dias (PODE): 15%

Eymael (DC): 14%

Vera (PSTU): 13%

João Amoêdo (NOVO): 12%

João Goulart Filho (PPL): 12%

Não sabe: 3%

Votaria em qualquer um/ não rejeita nenhum: 1%

Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 2%

SIMULAÇÃO DE SEGUNDO TURNO

Bolsonaro 45% x 43% Haddad (branco/nulo: 10%; não sabe: 2%)

Ciro 47% x 43% Bolsonaro (branco/nulo: 8%; não sabe: 2%)

Bolsonaro 43% x 41% Alckmin (branco/nulo: 13%; não sabe: 2%)