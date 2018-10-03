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Datafolha: Bolsonaro sobe quatro pontos e chega a 32%; Haddad tem 21%

Ciro Gomes tem 11% e Alckmin tem 9%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 22:17

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 22:17

Bolsonaro, Haddad e Ciro Crédito: Agência Brasil / PR Press - AE / Reprodução
Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta terça-feira (2) mostra que o deputado Jair Bolsonaro (PSL) abriu diferença de 11 pontos percentuais e se mantém na liderança da disputa pela Presidência com 32% dos votos. Fernando Haddad (PT) oscilou um ponto para baixo, com 21%, seguido por Ciro Gomes (PDT), que tem 11% e se manteve no mesmo patamar da última pesquisa.
O quarto colocado é Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%, que oscilou um ponto para baixo. Os dois estão em empate técnico, já que a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.
Marina Silva (Rede) tem 4%. Em seguida vêm João Amoêdo (Novo), com 3%; Henrique Meirelles (MDB), Alvaro Dias (Podemos) e Cabo Daciolo (Patriota), com 2%. Os candidatos Vera Lúcia (PSTU), Guilherme Boulos (PSOL), Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) não pontuaram.
Os entrevistadores do Datafolha foram a campo nesta terça, três dias após as manifestações contra Bolsonaro que aconteceram pelo país, organizadas por mulheres e convocadas pelas redes sociais com a hashtag #Elenão. Em resposta ao movimento, apoiadores do candidato do PSL fizeram atos em diversos estados no sábado e no domingo.
Os números do Datafolha mostram que Bolsonaro cresceu seis pontos entre as mulheres (passou de 21% para 27%) e agora está na frente de Haddad, que tem 20%. No Sudeste, o candidato do PSL passou de 31% para 36%, enquanto no Sul saiu de 35% para 44%.
O levantamento vai na mesma linha do que mostrou o Ibope/Estado/TV Globo da última segunda-feira, quando Bolsonaro cresceu quatro pontos e o petista ficou estagnado.
Assim como no Ibope, a rejeição a Haddad cresceu no Datafolha. O aumento, que no outro instituto foi de 11 pontos percentuais, foi de nove pontos na pesquisa de ontem  ou seja, passou de 32% para 41%. Bolsonaro, por outro lado, oscilou um ponto para baixo em seu índice de rejeição, com 45%. Segue sendo a taxa mais alta entre os presidenciáveis. Já a rejeição a Haddad cresceu nove pontos e chegou a 41%.
O Datafolha simulou cenários de segundo turno. Bolsonaro e Haddad empatariam dentro da margem de erro, com 44% do candidato do PSL contra 42% do petista  na pesquisa anterior, Haddad ganhava de 45% a 39%.
Ao contrário do que mostrou o Ibope, Ciro também empata tecnicamente com o capitão da reserva. Neste cenário, o pedetista teria 46%, ante 42% do adversário. No levantamento do outro instituto, Ciro ganha de 45% a 39%. Já Geraldo Alckmin pontuaria 43%, contra 41% de Bolsonaro  outro empate técnico.
REGISTRO NO TSE
O Datafolha entrevistou 3.240 eleitores em 225 cidades durante o dia de ontem. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. O índice de confiança é de 95%, o que quer dizer que há 95% de chances de os resultados refletirem o atual momento eleitoral. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03147/2018. (Agência Estado)

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