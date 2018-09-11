Datafolha: Bolsonaro lidera com 24%, seguido de Ciro 13% e Marina 11%

Crédito: Montagem | Gazeta Online

Na primeira pesquisa Datafolha de intenção de votos após o ataque ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro, o deputado oscilou dentro da margem de erro de 22%, na pesquisa anterior, para 24%. Ciro Gomes (PDT) cresceu três pontos percentuais e tem 13% das intenções de voto. A candidata da Rede, Marina Silva, caiu cinco pontos percentuais: tinha 16% e agora 11%. Na sequência, aparecem o tucano Geraldo Alckmin e o petista Fernando Haddad empatados tecnicamente com 10% e 9%, respectivamente.

No levantamento divulgado nesta segunda-feira, o índice de Haddad cresceu cinco pontos percentuais em relação a pesquisa anterior. Alckmin oscilou na margem de erro e passou de 9% para 10%. Os candidatos do PDT, Rede, PSDB e PT estão empatados tecnicamente.

O índice de votos brancos e nulos caiu de 22% para 15%. Não souberam responder 7% dos entrevistados.

VEJA OS NÚMEROS

- Jair Bolsonaro (PSL) - 24%

- Ciro Gomes (PDT) - 13%

- Marina Silva (Rede) - 11%

- Geraldo Alckmin (PSDB) - 10%

- Fernando Haddad (PT) - 9%

- Álvaro Dias (Podemos) - 3%

- Henrique Meirelles (MDB) - 3%

- João Amoêdo (Novo) - 3%

- Cabo Daciolo (Patriota) - 1%

- Vera Lúcia (PSTU) - 1%

- Guilherme Boulos (Psol) - 1%

- João Goulart Filho (PPL) - 0 %

- Eymael - 0%

- Brancos e nulos - 15%

- Não souberam responder - 7%

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.