Datafolha: Bolsonaro aparece com 55% dos votos válidos; Haddad tem 45%

Na véspera da eleição, Jair Bolsonaro (JSL) aparece na frente de Fernando Haddad (PT) Crédito: Divulgação

Em pesquisa Datafolha divulgada na noite deste sábado, véspera do segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 55% dos votos válidos, contra 45% para Fernando Haddad. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

VOTOS VÁLIDOS

- Jair Bolsonaro (PSL): 55%

- Fernando Haddad (PT): 45%

VOTOS TOTAIS

- Jair Bolsonaro (PSL): 47%

- Fernando Haddad (PT): 39%

- Brancos e nulos: 8%

- Não sabe ou não opinou: 5%

No levantamento anterior do Datafolha, divulgado na quinta-feira, Bolsonaro aparecia com 56% dos votos válidos, contra 44% de Haddad.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S. Paulo", foi registrada sob o protocolo BR-02460/2018 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Datafolha ouviu 18.371 eleitores entre sexta-feira e este sábado. O nível de confiança - isto é, a possibilidade de que a pesquisa reflita a realidade do eleitorado, já considerando a margem de erro - é de 95%.