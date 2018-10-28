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Datafolha: Bolsonaro aparece com 55% dos votos válidos; Haddad tem 45%

Candidato do PSL segue à frente de seu adversário do PT na véspera do segundo turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 00:38

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 00:38

Na véspera da eleição, Jair Bolsonaro (JSL) aparece na frente de Fernando Haddad (PT) Crédito: Divulgação
Em pesquisa Datafolha divulgada na noite deste sábado, véspera do segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 55% dos votos válidos, contra 45% para Fernando Haddad. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
VOTOS VÁLIDOS
- Jair Bolsonaro (PSL): 55%
- Fernando Haddad (PT): 45%
VOTOS TOTAIS
- Jair Bolsonaro (PSL): 47%
- Fernando Haddad (PT): 39%
- Brancos e nulos: 8%
- Não sabe ou não opinou: 5%
No levantamento anterior do Datafolha, divulgado na quinta-feira, Bolsonaro aparecia com 56% dos votos válidos, contra 44% de Haddad.
A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S. Paulo", foi registrada sob o protocolo BR-02460/2018 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Datafolha ouviu 18.371 eleitores entre sexta-feira e este sábado. O nível de confiança - isto é, a possibilidade de que a pesquisa reflita a realidade do eleitorado, já considerando a margem de erro - é de 95%.
O Ibope também divulgou um levantamento de intenções de voto para a Presidência neste sábado. De acordo com o Ibope, Bolsonaro tem 54% dos votos válidos, contra 46% para Haddad.

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