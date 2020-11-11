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Educação

Das dez melhores universidades da América Latina, três são brasileiras

O  ranking divulgado pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds) avaliou USP, Unicamp e UFRJ como as mais prestigiadas do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 18:58

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 18:58

Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo a USP  aparece em segundo lugar na lista Crédito: Divulgação/Agência USP
Entre as dez melhores universidades da América Latina, três são instituições de ensino públicas brasileiras. Ranking divulgado pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds) avaliou USP, Unicamp e UFRJ como as mais prestigiadas do país.
O levantamento, publicado anualmente, avaliou 410 instituições de ensino de 20 países da região. O ranking é liderado, como no ano anterior, pela Pontifícia Universidade Católica de Chile.
A USP aparece em segundo lugar, a Unicamp, em quinto, e a URFJ, em nono. Entre as 100 melhores universidades, 25 são brasileiras 22 são instituições públicas e apenas 3 são particulares.
Apesar da boa avaliação das instituições brasileiras, os responsáveis pelo ranking, assim como em anos anteriores, fazem alertas pela melhoria do investimento e do prestígio das universidades no país.
"Ainda que o Brasil se mantenha como o líder regional no ensino superior do ponto de vista da pesquisa, sua predominância tem diminuído", disse Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS.
O governo Jair Bolsonaro (sem partido) tem um discurso crítico da qualidade das instituições federais.
Sob o argumento de que elas são dominadas pela esquerda, a gestão já tentou duas vezes trocar a forma de escolha de reitores por medidas provisórias, ambas sem sucesso.
Das 25 instituições brasileiras mais bem avaliadas pela QS, 16 são da rede federal de ensino superior.
Para fazer o ranking, a QS avalia as instituições por meio de oito indicadores: reputação acadêmica, reputação de empregabilidade, proporção de professores por aluno, corpo docente com PhD, rede internacional de pesquisa, citação por artigo, artigos por instituição e alcance na internet.
As dez melhores universidades da América Latina:
  1.  Pontifícia Universidad Católica de Chile
  2.  Universidade de São Paulo
  3.  Tecnológico de Monterrey (México)
  4.  Universidad de Chile
  5.  Universidade Estadual de Campinas
  6.  Universidad de Los Andes (Colômbia)
  7.  Universidad Nacional Autônoma de México
  8.  Universidad de Buenos Aires (Argentina)
  9.  Universidade Federal do Rio de Janeiro
  10. Universidad Nacional de Colombia

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