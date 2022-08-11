Daniela Mercury compara leitura de carta às Diretas e prepara música inédita para ato em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Mercury diz ver semelhanças entre os atos que ocorrem nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, e o movimento das Diretas Já!, que mobilizou o país há mais de três décadas.

"Apesar de que lembra também um pouco o 'fora, Collor', né? Está tudo misturado", disse à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

"É preciso que a sociedade civil crie rituais, que a gente repita atitudes e atos que demonstrem a nossa preocupação com a fragilidade da democracia", continua.

A cantora, que cumpriu uma agenda em Brasília na quarta-feira (10), fez questão de fazer uma parada na capital paulista para comparecer ao ato. "Queria estar envolvida da forma mais intensa e mais profunda", afirma ela. "Pela democracia e contra o autoritarismo vigente", segue.

Durante o evento desta quinta, a Rainha do Axé vai lançar uma música inédita, intitulada "O Samba Não Pode Esperar". A canção será interpretada à capela para o público.

"É um texto muito forte que diz: 'O sonho não pode esperar / O samba não pode parar / O amor não pode esperar / Essa é a rima / O futuro não pode esperar / O povo não pode calar / A Liberdade não pode esperar dar a volta por cima'", cantarola.

Daniela conta que a canção foi feita há cerca de sete meses, mas que aguardava um momento mais propício para ser lançada.