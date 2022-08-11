Daniela Mercury compara leitura de carta às Diretas e prepara música inédita para ato em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Mercury diz ver semelhanças entre os atos que ocorrem nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, e o movimento das Diretas Já!, que mobilizou o país há mais de três décadas.
"Apesar de que lembra também um pouco o 'fora, Collor', né? Está tudo misturado", disse à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.
"É preciso que a sociedade civil crie rituais, que a gente repita atitudes e atos que demonstrem a nossa preocupação com a fragilidade da democracia", continua.
A cantora, que cumpriu uma agenda em Brasília na quarta-feira (10), fez questão de fazer uma parada na capital paulista para comparecer ao ato. "Queria estar envolvida da forma mais intensa e mais profunda", afirma ela. "Pela democracia e contra o autoritarismo vigente", segue.
Durante o evento desta quinta, a Rainha do Axé vai lançar uma música inédita, intitulada "O Samba Não Pode Esperar". A canção será interpretada à capela para o público.
"É um texto muito forte que diz: 'O sonho não pode esperar / O samba não pode parar / O amor não pode esperar / Essa é a rima / O futuro não pode esperar / O povo não pode calar / A Liberdade não pode esperar dar a volta por cima'", cantarola.
Daniela conta que a canção foi feita há cerca de sete meses, mas que aguardava um momento mais propício para ser lançada.
"A gente está precisando fazer um ato bastante claro e contundente em prol da democracia, em prol das urnas eletrônicas, em prol de eleições seguras. Por isso que também convocamos o povo para a rua", afirma Daniela Mercury.