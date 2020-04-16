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Combate ao coronavírus

Curitiba obriga uso de máscaras e fixa medidas sanitárias para o comércio

A determinação faz parte de um pacote de medidas de combate ao novo coronavírus decretado pelo prefeito Rafael Greca (DEM) nesta quinta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:23

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:23

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash
O uso de máscaras fora de casa vai se tornar obrigatório a partir desta sexta-feira (17) em Curitiba. A determinação faz parte de um pacote de medidas de combate ao novo coronavírus decretado pelo prefeito Rafael Greca (DEM) nesta quinta-feira (16).
O equipamento de proteção se torna obrigatório nas ruas, espaços públicos, lojas e no transporte coletivo e compartilhado. A orientação da prefeitura é que a população faça o uso de máscaras caseiras.
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Entre as novas medidas está também a limitação do número de clientes nos estabelecimentos comerciais, que deverão garantir o distanciamento social de pelo menos nove metros quadrados para cada pessoa. Nas filas também é exigido o respeito de 1,5 metro entre as pessoas. A responsabilidade é dos lojistas.

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Álcool em gel deve estar à disposição dos clientes na entrada e dentro dos estabelecimentos. Além disso, os prédios comerciais devem diminuir a capacidade máxima nos elevadores. O descumprimento das novas normas pode levar à cassação do alvará, entre outras penalidades.
As medidas não se aplicam a shopping centers, galerias e centros comerciais, academias e centros de esportes, que permanecem fechados para evitar aglomerações.
No começo da disseminação do novo coronavírus na cidade, no mês passado, o comércio de Curitiba havia recebido apenas orientações genéricas para que garantissem a segurança sanitária dos clientes. Apesar de as atividades não terem sido suspensas pelo poder público, muitos comerciantes, sobretudo no centro da capital, optaram por fechar as portas.

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A nova orientação da prefeitura, com medidas sanitárias mais detalhadas, foi comemorada por entidades do setor e a expectativa é que leve boa parte dos lojistas a reabrirem as portas nos próximos dias.
Na segunda-feira (13), a Associação Comercial do Paraná havia feito um convite aos comerciantes para voltarem ao trabalho, mas recuou depois que o Ministério Público do enviou uma recomendação para que as lojas permanecessem fechadas por motivos sanitários.
De acordo com a secretaria municipal de saúde, a epidemia está sob controle em Curitiba e o uso dos leitos de UTI destinados a pacientes da Covid-19 gira em torno de 50%. A capital tinha 358 casos e oito vítimas até essa quarta-feira (15), de acordo com o boletim da prefeitura.

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