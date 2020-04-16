Curitiba obriga uso de máscaras e fixa medidas sanitárias para o comércio

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash

O uso de máscaras fora de casa vai se tornar obrigatório a partir desta sexta-feira (17) em Curitiba. A determinação faz parte de um pacote de medidas de combate ao novo coronavírus decretado pelo prefeito Rafael Greca (DEM) nesta quinta-feira (16).

O equipamento de proteção se torna obrigatório nas ruas, espaços públicos, lojas e no transporte coletivo e compartilhado. A orientação da prefeitura é que a população faça o uso de máscaras caseiras.

Entre as novas medidas está também a limitação do número de clientes nos estabelecimentos comerciais, que deverão garantir o distanciamento social de pelo menos nove metros quadrados para cada pessoa. Nas filas também é exigido o respeito de 1,5 metro entre as pessoas. A responsabilidade é dos lojistas.

Álcool em gel deve estar à disposição dos clientes na entrada e dentro dos estabelecimentos. Além disso, os prédios comerciais devem diminuir a capacidade máxima nos elevadores. O descumprimento das novas normas pode levar à cassação do alvará, entre outras penalidades.

As medidas não se aplicam a shopping centers, galerias e centros comerciais, academias e centros de esportes, que permanecem fechados para evitar aglomerações.

No começo da disseminação do novo coronavírus na cidade, no mês passado, o comércio de Curitiba havia recebido apenas orientações genéricas para que garantissem a segurança sanitária dos clientes. Apesar de as atividades não terem sido suspensas pelo poder público, muitos comerciantes, sobretudo no centro da capital, optaram por fechar as portas.

A nova orientação da prefeitura, com medidas sanitárias mais detalhadas, foi comemorada por entidades do setor e a expectativa é que leve boa parte dos lojistas a reabrirem as portas nos próximos dias.

Na segunda-feira (13), a Associação Comercial do Paraná havia feito um convite aos comerciantes para voltarem ao trabalho, mas recuou depois que o Ministério Público do enviou uma recomendação para que as lojas permanecessem fechadas por motivos sanitários.