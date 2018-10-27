Cúpula da segurança vai rastrear rede social de eleitores no ES

Crédito: Carlos Alberto Silva

Secretaria de Estado de Segurança (Sesp) está sob alerta: eventos de apoio aos presidenciáveis Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), bem como seus organizadores, estão sendo monitorados, inclusive, através das redes sociais. O objetivo é que em casos de tumulto ou de violência, os responsáveis sejam identificados e punidos. Para impedir que o clima de acirramento entre grupos políticos opositores dê origem a desentendimentos nas ruas neste domingo (28), quando o próximo presidente da República será eleito, o setor de inteligência daestá sob alerta: eventos de apoio aos presidenciáveis, bem como seus organizadores, estão sendo monitorados, inclusive, através das redes sociais. O objetivo é que em casos de tumulto ou de violência, os responsáveis sejam identificados e punidos.

Polícia Militar  destinadas ao controle de distúrbios civis  que estarão de sobreaviso e poderão ser acionadas a qualquer momento, durante ou após o pleito. Na outra ponta do trabalho estão as tropas especiais da destinadas ao controle de distúrbios civis  que estarão de sobreaviso e poderão ser acionadas a qualquer momento, durante ou após o pleito.

O setor de inteligência monitora grupos políticos, eventos, passeatas, organizadores, e tudo vem ocorrendo de forma pacífica. Se sair da linha, da tranquilidade, se crimes forem cometidos, já temos todos os organizadores identificados, garante o secretário de Segurança, coronel Nylton Rodrigues. Segundo ele, o monitoramento das manifestações começará na noite de sábado.

De acordo com a Polícia Militar, a presença da força tática já está confirmada para um evento que deverá acontecer na Praça do Papa, em Vitória, reunindo apoiadores de Bolsonaro. Caso outros eventos sejam comunicados, o efetivo também será preparado.

Para além de possíveis conflitos, a preocupação em inibir os crimes eleitorais, como bocas de urna, permanece. Para tanto, cerca de seis mil agentes das polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros foram destacados para reforçar a segurança especialmente nas zonas eleitorais do Estado.

A Polícia Federal também receberá flagrantes de crimes eleitorais em suas três sedes (Vila Velha, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim) e no Tribunal Regional Elitoral (TRE-ES). Equipes ainda percorrerão a Grande Vitória.

MESÁRIOS

Ministério Público Eleitoral (MPE) a publicar uma portaria com orientações para os promotores eleitorais que atuarão nas zonas sobre o que fazer nestes casos. O posicionamento estratégico dos policiais nas zonas eleitorais servirá para garantir também a proteção dos mesários, tendo em vista que ao longo da primeira rodada de votações, alguns servidores foram vítimas de desacato. A situação levou oa publicar uma portaria com orientações para os promotores eleitorais que atuarão nas zonas sobre o que fazer nestes casos.

Os policiais estão orientados a estar lado a lado e focados nos mesários para que eles trabalhem com tranquilidade. Lembrando que o presidente da mesa é uma autoridade policial, a lei lhe concede essa autoridade no dia da eleição. Se alguém desobedecer e desacatar um mesário, vai estar cometendo um crime e será conduzido, alerta Nylton.

Vitória, 61 agentes atuarão no reforço. Além de fiscalizarem o trânsito, ele ficarão em frente a algumas zonas eleitorais, como no Centro e em Jardim da Penha. As guardas municipais também auxiliaram na vigilância. Em, 61 agentes atuarão no reforço. Além de fiscalizarem o trânsito, ele ficarão em frente a algumas zonas eleitorais, como no Centro e em Jardim da Penha.

O ESQUEMA

Ação integrada

Reforço nas zonas eleitorais

Seis mil agentes das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros estarão nas ruas no dia da votação. Haverá policiais em todas as zonas eleitorais do Estado.

Polícia Federal

Crimes eleitorais

O recebimento de ocorrências de crime eleitoral em flagrante pela PF ocorrerá em suas sedes (Vila Velha, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim). Uma equipe da PF ficará no TRE-ES até o fim da apuração, enquanto equipes ostensivas circularão por Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Sem delegacia itinerante

Diferente do 1º turno, a PF não montará novamente a delegacia itinerante na Serra.

Guardas municipais

Vitória

61 agentes farão o reforço. Eles irão monitorar o trânsito e também ficarão próximos a algumas zonas eleitorais, como no Centro e em Jardim da Penha.

Vila Velha

51 agentes vão atuar em duplas e à pé em 20 escolas, em todas as regiões da cidade durante o período de votação. Os outros locais serão guarnecidos pela PM.

Serra

A Guarda vai atuar junto à PM nos locais de votação mais movimentados. O quantitativo de agentes não foi informado pela Prefeitura da Serra.