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Rio de Janeiro

Crivella diz que acesso normal às praias vai ocorrer somente após vacina

Expectativa era de que o Prefeito do Rio de Janeiro anunciasse nesta quinta (9) a liberação total da frequência nas praias, mas o comitê científico avaliou que ainda era cedo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 16:23

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:23

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou nesta quinta-feira (9), que o acesso normal às praias cariocas somente será liberado após a descoberta da vacina contra o covid-19, o que segundo ele poderá ocorrer até o verão. Crivella alertou ainda, que haverá multa para as pessoas que estiveram sem máscara na areia, em torno dos R$ 100 por pessoa.
A expectativa era de que Crivella anunciasse hoje a liberação total da frequência nas praias, mas o comitê científico da Prefeitura avaliou que ainda era cedo para flexibilizar o retorno à normalidade. Sem a vacina, a liberação só deve ocorrer se os índices de transmissão chegarem próximo à zero.
A taxa de mortalidade por covid-19 no Rio é de 106 pessoas por 100 mil habitantes. Até ontem já morreram mais de 7 mil pessoas na cidade pela doença (7.101), e 62.463 foram contaminadas.
O prefeito anunciou, também, que por medida de segurança não vai liberar a volta das torcidas aos estádios de futebol, medida que também estava sendo aguardada após a volta dos jogos, com a retomada do Campeonato Carioca.

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