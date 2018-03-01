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Rio de Janeiro

Crivella defende que aplicativos como Uber paguem impostos

Prefeito afirmou, porém, que ainda vai ouvir os órgãos municipais que participam de uma força-tarefa para analisar o serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 17:43

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:43

Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, defendeu que motoristas de aplicativos de transporte, como a Uber, paguem impostos. Segundo ele, a regulamentação desses serviços não deve demorar. Crivella não deu detalhes sobre exigências que serão feitas aos profissionais, como uma possível limitação de veículos cadastrados nesses aplicativos. Ao fim de quase dois anos de debate no Congresso e de brigas nas ruas entre motoristas de táxi e de aplicativos de transporte privado, a Câmara aprovou na noite desta quarta-feira (28) o projeto de lei que regulamenta o funcionamento dos aplicativos como Uber, 99 e Cabify.
"Foi votado que os municípios deverão regulamentar o serviço. É preciso que a Uber pague taxas, pague impostos. Eles usam as ruas, a infraestrutura da cidade. Tem que contribuir como contribuem os táxis. Já estou com a regulamentação na mesa", disse o prefeito, sem dar prazo para a conclusão do projeto.
Crivella afirmou, porém, que ainda vai ouvir os órgãos municipais que participam de uma força-tarefa para analisar o serviço, de acordo com a assessoria de imprensa do gabinete do prefeito:
"Não vamos demorar. Vamos cumprir a lei. Só reunir Procuradoria, assessores, pessoal dos transportes, Fazenda, Controladoria, mas não vamos demorar", declarou ele.
Desde que assumiu a prefeitura, Marcelo Crivella já se reuniu com taxistas em diversas ocasiões e foi, também, alvo de protesto da categoria. O município criou, inclusive, um aplicativo destinado aos motoristas de táxi da cidade (Táxi.Rio) em outubro do ano passado após encontros com a categoria. Em janeiro deste ano, quando completou três meses, divulgou um balanço. Foram 213.846 corridas distribuídas pelos mais de 14 mil taxistas cadastrados na plataforma. Somadas, o faturamento foi de R$ 4,2 milhões. A média de descontos no período foi de 31,5%, o que resultou na economia de R$ 1,95 milhões aos passageiros. No aplicativo, o desconto aplicado nas corridas é definido a partir de uma negociação direta entre passageiros e taxistas, que pode variar entre 10% e 40%.

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