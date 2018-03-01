Crivella defende que aplicativos como Uber paguem impostos

Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, defendeu que motoristas de aplicativos de transporte, como a Uber, paguem impostos. Segundo ele, a regulamentação desses serviços não deve demorar. Crivella não deu detalhes sobre exigências que serão feitas aos profissionais, como uma possível limitação de veículos cadastrados nesses aplicativos. Ao fim de quase dois anos de debate no Congresso e de brigas nas ruas entre motoristas de táxi e de aplicativos de transporte privado, a Câmara aprovou na noite desta quarta-feira (28) o projeto de lei que regulamenta o funcionamento dos aplicativos como Uber, 99 e Cabify.

"Foi votado que os municípios deverão regulamentar o serviço. É preciso que a Uber pague taxas, pague impostos. Eles usam as ruas, a infraestrutura da cidade. Tem que contribuir como contribuem os táxis. Já estou com a regulamentação na mesa", disse o prefeito, sem dar prazo para a conclusão do projeto.

Crivella afirmou, porém, que ainda vai ouvir os órgãos municipais que participam de uma força-tarefa para analisar o serviço, de acordo com a assessoria de imprensa do gabinete do prefeito:

"Não vamos demorar. Vamos cumprir a lei. Só reunir Procuradoria, assessores, pessoal dos transportes, Fazenda, Controladoria, mas não vamos demorar", declarou ele.