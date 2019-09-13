Crivella decreta luto de 3 dias por incêndio em hospital no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo

Hospital Badim, no Maracanã, zona norte da cidade, que deixou 11 mortos na noite desta quinta-feira (12). Crivella esteve no local no início da manhã desta sexta-feira (13), e afirmou que dará apoio às vítimas. O prefeito cancelou agenda que faria para anunciar a licitação para a nova gestão do Museu do Amanhã. O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) , decretou luto oficial de três dias em função do incêndio no, no Maracanã, zona norte da cidade, que deixou 11 mortos na noite desta quinta-feira (12). Crivella esteve no local no início da manhã desta sexta-feira (13), e afirmou que dará apoio às vítimas. O prefeito cancelou agenda que faria para anunciar a licitação para a nova gestão do Museu do Amanhã.

Segundo o hospital, um curto-circuito no gerador do prédio 1 da unidade de saúde provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio antigo. Uma pessoa teve a morte confirmada pelos bombeiros durante a noite e outras dez pela Defesa Civil durante a madrugada e a manhã desta sexta.

A direção do hospital expressou "profundo pesar" e informou que 103 pacientes estavam internados no local no momento do incêndio. Imediatamente, declarou o entidade, a brigada de incêndio iniciou a evacuação do prédio, mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros.