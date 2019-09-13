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Luto oficial

Crivella decreta luto de 3 dias por incêndio em hospital no Rio de Janeiro

O incêndio deixou 11 mortos na noite desta quinta-feira (12)

Publicado em 

13 set 2019 às 09:17

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 09:17

Crivella decreta luto de 3 dias por incêndio em hospital no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), decretou luto oficial de três dias em função do incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, zona norte da cidade, que deixou 11 mortos na noite desta quinta-feira (12). Crivella esteve no local no início da manhã desta sexta-feira (13), e afirmou que dará apoio às vítimas. O prefeito cancelou agenda que faria para anunciar a licitação para a nova gestão do Museu do Amanhã.
>>Incêndio atinge hospital no Rio de Janeiro e deixa mortos
Segundo o hospital, um curto-circuito no gerador do prédio 1 da unidade de saúde provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio antigo. Uma pessoa teve a morte confirmada pelos bombeiros durante a noite e outras dez pela Defesa Civil durante a madrugada e a manhã desta sexta.
A direção do hospital expressou "profundo pesar" e informou que 103 pacientes estavam internados no local no momento do incêndio. Imediatamente, declarou o entidade, a brigada de incêndio iniciou a evacuação do prédio, mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
"Desde o primeiro momento a prioridade total foi socorrer os pacientes e funcionários e salvar vidas. Mais de 100 médicos foram mobilizados para dar assistência aos pacientes que estavam sendo socorridos", acrescentou a direção. "Face a esse fato trágico, a solidariedade dos hospitais privados e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde está garantindo que os pacientes sejam transferidos."

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