Crivella comprovou que saúde no Rio de Janeiro funciona, diz Bolsonaro

Presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe os cumprimentos do Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (16), que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), comprovou que a saúde "funciona" na capital fluminense. Segundo Bolsonaro, o prefeito relatou em reunião nesta quarta-feira (15), no Palácio do Planalto, que a mídia diz que há problemas na saúde no Rio, mas que os atendimentos estão ativos.

"Ele diz que a (Rede) Globo, por exemplo, o tempo todo diz que a saúde não funcionava no Rio. E ele comprovou que funcionava, com atendimentos. Ele fala isso para mim, entre outras coisas", afirmou Bolsonaro.

O presidente considerou o encontro com Crivella amigável e disse que busca atender a pedidos de prefeitos. "Encontro amistoso. Ele fala dos problemas do Rio. O que tiver no nosso alcance, não só de interesse dele, qualquer prefeito a gente vai buscar atender. É uma conversa amistosa", afirmou o presidente.