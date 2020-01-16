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Encontro amigável

Crivella comprovou que saúde no Rio de Janeiro funciona, diz Bolsonaro

O prefeito relatou que a mídia diz que há problemas na saúde no Rio, mas que os atendimentos estão ativos

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 12:47
Presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe os cumprimentos do Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (16), que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), comprovou que a saúde "funciona" na capital fluminense. Segundo Bolsonaro, o prefeito relatou em reunião nesta quarta-feira (15), no Palácio do Planalto, que a mídia diz que há problemas na saúde no Rio, mas que os atendimentos estão ativos.
"Ele diz que a (Rede) Globo, por exemplo, o tempo todo diz que a saúde não funcionava no Rio. E ele comprovou que funcionava, com atendimentos. Ele fala isso para mim, entre outras coisas", afirmou Bolsonaro.
O presidente considerou o encontro com Crivella amigável e disse que busca atender a pedidos de prefeitos. "Encontro amistoso. Ele fala dos problemas do Rio. O que tiver no nosso alcance, não só de interesse dele, qualquer prefeito a gente vai buscar atender. É uma conversa amistosa", afirmou o presidente.
No fim do ano passado, a Justiça proibiu a prefeitura do Rio de transferir recursos da saúde para outras contas da administração municipal afetadas por bloqueio judicial. O sistema de saúde da capital tem passado por grave crise, com a greve recente de funcionários e a redução da oferta de serviços.

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