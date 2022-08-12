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Folha de São Paulo

Criticado por falhas no planejamento do Enem, funcionário do Inep pede exoneração

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Robério Alves Teixeira, funcionário do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que vinha sendo criticado internament...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 16:40

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 16:40

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Robério Alves Teixeira, funcionário do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que vinha sendo criticado internamente por falhas no planejamento do novo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), pediu exoneração
Segundo afirmou à equipe, ele vai voltar a dar aulas no Ceará, de onde veio. A saída de Robério, que exercia o cargo de coordenador-geral de Instrumentos e Medidas, acontece junto com outras mudanças que devem ocorrer após a troca na presidência do órgão.
Após diversas polêmicas, Danilo Dupas pediu exoneração e, no seu lugar, assumiu Carlos Eduardo Moreno Sampaio, um dos servidores mais experientes da autarquia e que respondia pela diretoria de Estatísticas Educacionais.
Robério era indicado a um cargo comissionado e recebia salário de R$ 10.373,30. De acordo com relatos, não era qualificado para a função e estava paralisando o setor. A maior preocupação era com o novo Enem, que começará a ser aplicado em 2024, e cujas definições devem estar concluídas até o final do ano. Robério não havia sequer indicado quais funcionários da equipe iriam tratar do assunto.
Antes dele, foi exonerada a diretora de Avaliação Básica, Michele Melo, que havia promovido Robério mesmo após reclamação dos servidores da sua coordenação. Ela está afastada, a pedido, desde 5 de agosto.

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