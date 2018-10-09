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Tentativa de suborno

Cristian Cravinhos é condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em Sorocaba

Acusado cumpria em regime aberto, após pena de 38 anos e 6 meses de prisão pela morte dos Richthofen, quando foi detido pela Polícia Militar em Sorocaba após ter se desentendido com uma mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 12:31

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 12:31

Os irmãos Cristian (à esquerda) e Daniel Cravinhos durante transferência do DHPP, no centro da capital paulista, ao CDP Chácara Belém, na zona leste, em janeiro de 2006 Crédito: TIAGO QUEIROZ
Conhecido pela participação no assassinato do casal von Richthofen, Cristian Cravinhos foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão pela justiça criminal de Sorocaba por tentativa de suborno a policiais.
A decisão foi dada no início da noite desta segunda-feira, 8, pela juíza Margarete Pellizari, da 2.ª Vara Criminal, que determinou o cumprimento da pena em regime fechado, por ele ser reincidente. Cravinhos já estava preso em Tremembé desde a data do crime, em abril deste ano.
O acusado, que cumpria em regime aberto a pena de 38 anos e 6 meses de prisão pela morte dos Richthofen, foi detido pela Polícia Militar em Sorocaba, após ter se desentendido com uma mulher.
Ele a teria agredido, mas a vítima não registrou a ocorrência. Por estar descumprindo as regras do regime aberto, pois estava fora da cidade de seu domicílio e em um bar, Cristian tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 1 mil em espécie, mais o dinheiro obtido com a venda de uma moto, segundo o inquérito. Ele foi autuado flagrante.
Em poder do suspeito, os policiais encontraram munição de uso restrito, mas Cravinhos foi absolvido desse crime por falta de provas. A juíza considerou, no entanto, que ele cometeu o crime de tentativa de suborno.
O advogado de Cristian, Ivan Peterson de Camargo, vai entrar com recurso. Segundo ele, a sentença se baseou apenas na palavra dos policiais, sem outros elementos de prova. O defensor considerou ainda que a pena foi excessiva.
Cristian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão pela morte do casal Marísia e Manfred von Richthofen, em 2002, em São Paulo. Na época, seu irmão Daniel namorava Suzane von Richthofen, filha do casal, e os pais eram contrários ao relacionamento. Os três planejaram e executaram o assassinato do casal na casa da família.
Daniel, condenado a 39 anos e seis meses, está em regime aberto desde janeiro deste ano. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão e a Defensoria Pública já pediu sua progressão para o regime aberto. O último pedido, feito no mês passado, foi negado pela justiça.

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