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Facebook

Criminosos usam páginas falsas para dar golpe do Dia dos Pais

Consultoria identificou 60 endereços envolvidos em fraude relacionada a data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 20:07

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 20:07

Páginas falsas nas redes sociais usam ofertas a preços atrativos para roubar dados dos internautas Crédito: Reprodução
Golpistas têm se aproveitado da proximidade do Dia dos Pais para aplicar um novo golpe em quem faz compras pela internet. Na nova modalidade de fraude, que já fez vítimas pelo país, páginas falsas no Facebook são usadas para atrair potenciais compradores.
De acordo com o laboratório DFNDR Lab, da PSafe, consultoria especializada em segurança cibernética, 60 páginas que buscam aplicar golpes em quem está em busca de comprar presentes para o dia 12 de agosto foram identificadas na rede social na última semana.
De acordo com a PSafe o método utilizado pelos golpistas é velho conhecido dos internautas: são usadas páginas que imitam sites famosos de compras para vender produtos que não existem.
PREÇO BAIXO É A ISCA
 
Apesar de o método ser conhecido os golpistas se sofisticaram: ao fazer alguma "compra" pela página falsa, o consumidor recebe até respostas automáticas da loja através do aplicativo Messenger. Entretanto, as respostas são falsas, e existem somente para dar credibilidade ao golpe.
Para atrair consumidores interessados em comprar um presente para o Dia dos Pais, as páginas oferecem, em geral, produtos eletrônicos como smartphones e smart TV's a preços atraentes, muito abaixo dos preços de mercado de redes famosas de varejo.
Ao clicar nessas ofertas, o comprador é direcionado para uma página falsa, na qual os criminosos roubam dados pessoais e bancários, como senhas de cartão de crédito.
A DFNDR Lab identificou páginas falsas imitando Casas Bahia, Ponto Frio, Lojas Americanas, Submarino, entre outras. A PSafe, especializada em segurança eletrônica, alerta que estas páginas nunca usam no primeiro contato o nome da empresa.
Geralmente as propagandas mostram as fotos dos produtos usando como chamariz frases como 'Dias dos pais é aqui' e 'Mês dos pais'. A dica é nunca clicar em propagandas genéricas sem o nome da loja ou com preços muitos baixos.

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