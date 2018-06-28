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Agredido e amarrado

Criminosos assaltam casa de prefeito e o amarram durante jogo do Brasil

Ayres Scorsatto (PR) foi agredido pelos assaltantes, todos chilenos, que fugiram do local; pouco depois, policiais militares localizaram o trio em Itapecerica da Serra e o prenderam em flagrante

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 12:36
Prefeito de Juquitiba é agredido durante roubo Crédito: Reprodução/TV Globo
Três homens invadiram e assaltaram a casa do prefeito de Juquitiba, na Grande São Paulo, na tarde de quarta-feira, 27, durante o jogo do Brasil pela Copa do Mundo.
Ayres Scorsatto (PR) assistia à partida em sua residência no bairro de Barnabés quando os três assaltantes invadiram o local, por volta das 15h30. Ele foi agredido e amarrado pelos criminosos.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os três homens - todos chilenos - fugiram do local com diversos objetos roubados do prefeito em um Volkswagen Santana, que foi localizado pouco depois em Itapecerica da Serra. Eles tentaram fugir novamente dos agentes, mas acabaram colidindo com uma proteção da via.
Os assaltantes, dois de 19 anos e um de 26, foram presos em flagrante. Dentro do carro, foram encontrados os objetos roubados. A polícia identificou que o veículo pertencia a um dos seguranças de Scorsatto.
Perto da residência do prefeito, os agentes ainda encontraram um Renault Scenic, que havia sido utilizado pelo trio para chegar ao local.
O caso foi registrado na Delegacia de Juquitiba, que solicitou perícia aos veículos envolvidos. Os bens roubados foram devolvidos ao prefeito.
Na delegacia, Scorsatto reconheceu os assaltantes, que foram presos.

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