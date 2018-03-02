Criança venezuelana internada com sarampo morre em hospital

Hospital da criança Santo Antônio em Boa Vista, Roraima Crédito: Google Maps

Uma criança venezuelana de 4 anos que estava internada com sintomas de sarampo no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista, morreu nesta sexta-feira (02). Exames detectaram ainda pneumonia e desnutrição grave. O sexo dela não foi informado. Roraima já registrou seis casos da doença e 12 estão sendo investigados.

O atestado de óbito aponta pneumonia, infecção generalizada e desnutrição grave, segundo a prefeitura de Boa Vista. Ainda não é possível indicar se o sarampo causou a morte da criança, visto que os resultados do exame sorológico ainda não foram liberados.

De acordo com a prefeitura, a criança estava com a família no município de Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela, e chegou a Boa Vista há poucos dias. Ela deu entrada no hospital com a saúde debilitada e com a suspeita de sarampo.

A criança foi isolada após médicos coletarem amostras para análise. Na tarde de quinta-feira (01), a criança apresentou insuficiência respiratória e foi levada à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu.

PRIMEIRO CASO DA DOENÇA

O secretário de Saúde de Boa Vista, Marcelo Batista, disse, no último dia 14, que Roraima estava sob alerta para um possível surto de sarampo. A declaração ocorreu após uma menina venezuelana de 1 ano ser diagnosticada com a doença no estado.

Na quarta-feira (28), a secretaria estadual de Saúde (Sesau) confirmou cinco novos casos de sarampo. Os exames foram atestados laboratorialmente, e 12 casos são investigados. No total, o estado registrou seis pacientes com a doença, todos eles envolvem crianças venezuelanas de 9 meses a 10 anos.

Segundo a secretaria, são três meninas e três meninos. Não há registro de vacinação de nenhuma das crianças.

RORAIMA RECEBE VACINAS

O Ministério da Saúde enviou para Roraima na quinta-feira mais 20 mil doses da vacina tríplice viral: contra sarampo, caxumba e rubéola.

A remessa tem previsão de chegada nesta sexta-feira e atende a uma solicitação do governo do estado para reforçar a vacinação após o registro de surto de sarampo. O estoque vai se somar às 80 mil doses enviadas anteriormente pelo governo federal.

A campanha de vacinação contra o sarampo será realizada nos 15 municípios do estado, em pessoas de seis meses a 49 anos.