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Folha de São Paulo

Criança mata cunhado com tiro acidental no interior de SP

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi morto no final da tarde de segunda-feira (8) por um tiro acidental, enquanto buscava o filho de 5 anos e o cunhado de 8 ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 11:00

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 11:00

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi morto no final da tarde de segunda-feira (8) por um tiro acidental, enquanto buscava o filho de 5 anos e o cunhado de 8 em uma escola particular na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo.
Segundo a Polícia Civil, a arma estava no banco traseiro do carro e a vítima tinha registro como CAC (sigla para caçadores, atiradores e colecionadores de armas). A suspeita até o momento é que o cunhado de 8 anos disparou a arma enquanto brincava com ela.
O caso ocorreu às 18h40 em frente à escola onde as crianças estudavam. A polícia registrou o episódio como omissão de cautela de arma de fogo.
"Consta no boletim de ocorrência que ele [a vítima] foi buscar as crianças na escola e a arma estava no banco de trás. Elas começaram a brincar [com a arma], e o cunhado de 8 anos disparou um único tiro acidental que acertou a cabeça da vítima", informou o delegado Cláudio Boto dos Santos Filho, da 3ª Delegacia de Polícia de Jacareí, que investiga o caso.
Com o registro de CAC, diz o delegado, a vítima poderia circular apenas de casa para o clube de tiro e do clube de tiro para casa.
Ainda durante a noite foi realizada uma perícia. Testemunhas ainda serão chamadas a depor.
"Não acredito que ele [a vítima] tinha o hábito de pegar as crianças na escola porque quem faz isso não deixaria uma arma no banco de trás do carro. Acredito que tenha acontecido uma eventualidade e ele precisou ir buscar as crianças", disse o delegado. "Não sei se ele estava em algum clube de tiro e precisou desviar o caminho para buscar o cunhado e o filho. Tudo isso será verificado".
A vítima era casada. Além do filho de 5 anos que estava no carro, ele tinha outra criança, de 2 anos.
A arma e um carregador com munições foram apreendidos. Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística e IML (Instituto Médico Legal).
No domingo (7), em Mogi Guaçu, também no interior, o motorista Lindomar Benedito da Silva, 34, morreu depois de levar um tiro nas costas do empresário Luis Paulo Lucateli Furlan, 30, durante um acidente de trânsito. Furlan também possui três armas com o registro para CACs.

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