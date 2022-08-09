Criança mata cunhado com tiro acidental no interior de SP

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi morto no final da tarde de segunda-feira (8) por um tiro acidental, enquanto buscava o filho de 5 anos e o cunhado de 8 em uma escola particular na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a arma estava no banco traseiro do carro e a vítima tinha registro como CAC (sigla para caçadores, atiradores e colecionadores de armas). A suspeita até o momento é que o cunhado de 8 anos disparou a arma enquanto brincava com ela.

O caso ocorreu às 18h40 em frente à escola onde as crianças estudavam. A polícia registrou o episódio como omissão de cautela de arma de fogo.

"Consta no boletim de ocorrência que ele [a vítima] foi buscar as crianças na escola e a arma estava no banco de trás. Elas começaram a brincar [com a arma], e o cunhado de 8 anos disparou um único tiro acidental que acertou a cabeça da vítima", informou o delegado Cláudio Boto dos Santos Filho, da 3ª Delegacia de Polícia de Jacareí, que investiga o caso.

Com o registro de CAC, diz o delegado, a vítima poderia circular apenas de casa para o clube de tiro e do clube de tiro para casa.

Ainda durante a noite foi realizada uma perícia. Testemunhas ainda serão chamadas a depor.

"Não acredito que ele [a vítima] tinha o hábito de pegar as crianças na escola porque quem faz isso não deixaria uma arma no banco de trás do carro. Acredito que tenha acontecido uma eventualidade e ele precisou ir buscar as crianças", disse o delegado. "Não sei se ele estava em algum clube de tiro e precisou desviar o caminho para buscar o cunhado e o filho. Tudo isso será verificado".

A vítima era casada. Além do filho de 5 anos que estava no carro, ele tinha outra criança, de 2 anos.

A arma e um carregador com munições foram apreendidos. Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística e IML (Instituto Médico Legal).