Criança intersexual consegue na Justiça mudar nome na certidão

A criança de 3 anos foi registrada como menina, porém, se identifica como menino Crédito: Divulgação

Uma criança intersexual, que nasceu com a presença dos dois órgãos sexuais, conseguiu na Justiça, nesta segunda-feira, a alteração do nome na certidão de nascimento, após a Ordem dos Advogados do Brasil do Acre (OAB-AC) entrar com uma liminar no último mês. A criança de 3 anos foi registrada como menina, porém, se identifica como menino e tem características genéticas masculinas, além de não apresentar ovário e útero.

Segundo o presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB-AC, Charles Brasil, responsável pela ação, a mãe da criança só teve contato com o bebê, que nasceu prematuro, quatro dias após o nascimento, na Unidade de Terapia Intensiva. A dona de casa de 45 anos percebeu que havia algo errado com a criança e chamou os médicos, que não souberam diagnosticar o problema. Uma geneticista foi chamada e fez o diagnóstico de intersexualidade, mas a certidão de nascimento já tinha sido feita como menina.

 Todo o acompanhamento médico de pré-natal apontava que o bebê era do sexo feminino, então a mãe escolheu um nome e fez o registro logo após o nascimento. No quinto dia de nascido, foi feito o diagnóstico de intersexualidade e alterou-se o documento do nascido vivo para diagnosticar. O exame cariótipo, que analisa a quantidade e a estrutura dos cromossomos em uma célula, saiu um pouco antes de conhecermos o caso e deu masculino. O menino se relaciona com o mundo como masculino, se identifica e faz brincadeiras de menino. Ele nunca nem pronunciou o nome de registro  contou Brasil.

O caso da família ficou conhecido pela OAB-AC após a mãe fazer um apelo por ajuda nas redes sociais pedindo doação de fraldas. Ela vive sozinha com a criança numa casa de madeira na periferia de Rio Branco, está desempregada e recebe uma pensão do pai do menino e apoio do Programa Bolsa Família, totalizando uma média de R$ 400 por mês. Ao saber do resultado do pedido na Justiça, Brasil contou que ela chorou muito e ficou emocionada com a vitória.

 Ela viveu momentos de muito preconceito, as pessoas têm resistência com o nome social. Você percebe o preconceito quando a pessoa faz questão de chamar pelo nome registral. O que isso interfere no serviço público? É muito legal quando o direito pode trazer dignidade para a pessoa. A OAB cumpriu o seu papel constitucional de garantir o direito dos mais pobres. Foi uma decisão histórica, um esforço conjunto da OAB, do Ministério Público e do poder judiciário. É a primeira do Brasil com todas essas características.

Segundo Brasil, o juiz encaminhou uma ordem para o cartório emitir uma nova certidão e até o final da semana é possível que a família tenha o documento em mãos.