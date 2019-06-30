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EXPLOSÃO

Criança é lançada por janela após explosão em apartamento em Curitiba

Outras três pessoas que estavam no imóvel também ficaram feridas

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 21:58

Publicado em 

29 jun 2019 às 21:58
Os bombeiros acreditam que a máquina que realizava o serviços pode ser a causa da explosão Crédito: Twitter/Reprodução
Um menino de 11 anos foi lançado pela janela do sexto andar de um apartamento em Curitiba, depois de uma explosão manhã deste sábado (29). A criança teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida por um médico que estava no local e levada de ambulância ao Hospital do Trabalhador, onde até o início desta tarde estava sendo operada.
A explosão provocou um incêndio, e outras três pessoas ficaram feridas -uma mulher, de 23 anos, e dois homens, de 27 e 30 anos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário Evangélico, duas delas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.
O prédio, que fica no bairro Água Verde, foi evacuado e isolado até que engenheiros atestem as condições de segurança da edificação. A Defesa Civil de Curitiba foi acionada para remanejar os moradores.
Ainda não se sabe o que provocou a explosão. No momento do acidente, um profissional, que está entre as vítimas, fazia a impermeabilização de um sofá no apartamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

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